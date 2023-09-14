Cuối tuần này (16/9 - 17/9), những con giáp này được Thần Tài 'độ' hết mình, liên tục 'trúng quả lớn', đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 08:21

Sách tử vi có dự báo: Cuối tuần này sẽ là thời gian cho những con giáp phát tài - vượng vận nhất.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là người rất năng động, nhiệt tình và nghiêm khắc với bản thân. Họ cũng biết cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Họ yêu thể thao và giỏi kiểm soát tình huống, đồng thời họ không bao giờ chịu khuất phục trước mọi khó khăn.

Đây là những điểm cộng giúp tuổi Ngọ luôn có vị trí trong xã hội. Dự báo cuối tuần này, tuổi Ngọ là con giáp kiếm được nhiều tiền của nhất. Mỗi ngày trôi qua, họ đều có cơ hội ăn nên làm ra, sự giàu có ngày một tăng lên không ai sánh bằng.

Cuối tuần này (16/9 - 17/9), những con giáp này được Thần Tài 'độ' hết mình, liên tục 'trúng quả lớn', đếm tiền sái tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân hào phóng, cởi mở và không ngừng tìm kiếm cơ hội để có thể đổi đời, xây dựng cuộc sống viên mãn. Tử vi có nói, cuối tuần này, người tuổi Thân sẽ gặp vận may lớn, những xui xẻo trước đây đều được gỡ bỏ.

Đặc biệt, công việc kinh doanh của tuổi Thân sẽ khởi sắc, tiền bạc ào ào kéo tới, làm gì cũng có lộc. Nhìn chung, đây sẽ khoảng thời gian thật sự thăng hoa, đáng mong chờ của tuổi Thân. Chỉ cần giữ vững tinh thần kiên trì thì mọi việc đều thuận hòa, sớm muộn cũng thành đại gia.

Cuối tuần này (16/9 - 17/9), những con giáp này được Thần Tài 'độ' hết mình, liên tục 'trúng quả lớn', đếm tiền sái tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người chịu thương chịu khó, trung thực và sống rất thực tế. Tử vi học dự báo, bước sang cuối tuần này, tài lộc con giáp này khởi sắc trông thấy, cơ hội kiếm tiền rộng mở, vận may liên tiếp.

Với sự trợ giúp của quý nhân, sự nghiệp của Dậu sẽ được thuận lợi và hanh thông, khả năng thăng tiến cao, lương tăng khiến nhiều người ghen tị. Do có Tài Tinh soi chiếu nên cuộc sống hay công việc đều hanh thông, có được cơ hội đổi đời và có thể nhanh chóng trở nên giàu có khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cuối tuần này (16/9 - 17/9), những con giáp này được Thần Tài 'độ' hết mình, liên tục 'trúng quả lớn', đếm tiền sái tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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