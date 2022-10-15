Cuối tuần này (15/10 - 16/10): Bước ra nhặt được vàng, 3 con giáp hốt lộc lá đầy tay, quý nhân chở tiền đến tận nhà, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 09:34

Thầy tử vi cho biết, cuối tuần này, những con giáp dưới đây sẽ cực kỳ giàu có, cuộc sống lên hương không ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, lại dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiêp dù khổ đến mấy cũng đeo đuổi đến cùng để thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội đạt được nhiều thành tựu, cuộc sống sung túc đáng mơ ước.

Tử vi cho biết, cuối tuần này, quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, xui xẻo tránh xa, may mắn ập vào nhà cuộc sống cực kỳ may mắn. 

Cuối tuần này (15/10 - 16/10): Bước ra nhặt được vàng, 3 con giáp hốt lộc lá đầy tay, quý nhân chở tiền đến tận nhà, đại phú đại quý - Ảnh 1
Tử vi cho biết, cuối tuần này, quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, tuổi Tuất nếu càng chí thú làm ăn thì con giáp tài năng này càng lắm của nhiều tiền, rung đùi hốt tiền đầy tay. Trong thời gian cuối tuần này, những người tuổi Tuất sẽ cực kỳ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Tuổi Mùi sẽ được sao Hồng Loan soi chiếu, đời sang trang rực rỡ trong thời gian ngắn này. Kể cả những người làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu pha xả láng, cuộc sống ngập trong nhung lụa ai cũng phải hờn ghen.

Cuối tuần này (15/10 - 16/10): Bước ra nhặt được vàng, 3 con giáp hốt lộc lá đầy tay, quý nhân chở tiền đến tận nhà, đại phú đại quý - Ảnh 2
Trong thời gian cuối tuần này, những người tuổi Tuất sẽ cực kỳ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trong thời gian trước, người tuổi Mão tích lũy nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ, thương yêu, ban phát cho nhiều may mắn cùng tài lộc.

Tử vi có nói, cuối tuần này, người tuổi Mão sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Vận may trời cho còn giúp tuổi Mão sẽ làm đâu thắng đó, đầu tư một vốn bốn lời, muốn khổ cũng chẳng được.

Cuối tuần này (15/10 - 16/10): Bước ra nhặt được vàng, 3 con giáp hốt lộc lá đầy tay, quý nhân chở tiền đến tận nhà, đại phú đại quý - Ảnh 3
Tử vi có nói, cuối tuần này, người tuổi Mão sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sáng ngày mai (thứ Năm ngày 13/10/2022), 3 tuổi trong nhà ăn lộc tổ tiên, ra ngoài quý nhân trợ giúp, may mắn tíu tít ập đến

Sáng ngày mai (thứ Năm ngày 13/10/2022), 3 tuổi trong nhà ăn lộc tổ tiên, ra ngoài quý nhân trợ giúp, may mắn tíu tít ập đến

Tử vi cho biết, ngay trong sáng mai (13/10), những con giáp dưới đây sẽ lên như diều găp gió, cực kỳ giàu có.

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