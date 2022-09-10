Cuối tuần này (10/9 - 12/9): 3 con giáp nhận đại phúc đại hỷ, lộc về đến trước ngõ, tiền cuộn cao như núi, cuộc sống ấm no sung túc

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 07:23

Tử vi cho biết, vào cuối tuần này, những con giáp dưới đây làm đâu trúng đó, cuộc sống hanh thông ít ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết rằng, đúng 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn, làm đâu trúng đó. Nếu như người tuổi Dậu định đầu tư làm ăn thì đây chính là cơ may hiếm có người tuổi Dậu chớ dại bỏ qua.

Trong thời gian này, chính là thời điểm may mắn hiếm hoi của tuổi Dậu bạn cần phải nắm bắt cơ hội này. Giai đoạn này, vận khí của tuổi Dậu sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới. Người tuổi Dậu hãy cố gắng hết mình trong công việc nên nắm bắt cơ hội, tăng mạnh đầu tư trong thời điểm này, để gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng trong tương lai.

Cuối tuần này (10/9 - 12/9): 3 con giáp nhận đại phúc đại hỷ, lộc về đến trước ngõ, tiền cuộn cao như núi, cuộc sống ấm no sung túc - Ảnh 1
Thầy tử vi cho biết rằng, đúng 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn, làm đâu trúng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời của người tuổi Ngọ đã thực sự tới, tử vi cuối tuần dự đoán, vận trình của con giáp may mắn này sẽ ngày càng rực rỡ, sự nghiệp đi lên, tiền về đều đều. Thời điểm này tuổi Ngọ nên hết sức tập trung vào những gì bản thân mong muốn.

Tuổi Ngọ khi càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu, thì quả ngọt thu về nhiều bấy nhiêu. Nếu mọi việc suôn sẻ, hanh thông thì đến cuối năm nay, những người tuổi Ngọ sẽ dành dụm được một khối tài sản khổng lồ, tiêu mãi không hết.

Cuối tuần này (10/9 - 12/9): 3 con giáp nhận đại phúc đại hỷ, lộc về đến trước ngõ, tiền cuộn cao như núi, cuộc sống ấm no sung túc - Ảnh 2
Thời của người tuổi Ngọ đã thực sự tới, tử vi cuối tuần dự đoán, vận trình của con giáp may mắn này sẽ ngày càng rực rỡ, sự nghiệp đi lên, tiền về đều đều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo dự đoán của lịch tử vi, đúng 2 ngày cuối tuần, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để con giáp này thỏa chí làm giàu của những người tuổi Sửu. Bạn sẽ liên tục chiến thắng đối thủ cạnh tranh, có được nhiều cơ hội phát triển mới và đồng thời tiền bạc cũng theo đó mà chảy vào túi tuổi Sửu. Trong thời gian này, chỉ cần con giáp này chăm chỉ làm ăn, tập trung buôn bán thì sẽ sống trong giàu sang phú quý.

Người tuổi Sửu không chỉ may mắn tiền bạc công danh, mà ngay cả chuyện tình cảm lứa đôi cũng vô cùng khởi sắc. Với người tuổi Sửu có đôi có cặp rồi thì sắp tới sẽ có hỷ tín trong nhà. Người còn đang độc thân vui vẻ có nhiều bạn bè mới, gặp gỡ giao lưu giúp tìm ra nửa ưng ý nhất.

Cuối tuần này (10/9 - 12/9): 3 con giáp nhận đại phúc đại hỷ, lộc về đến trước ngõ, tiền cuộn cao như núi, cuộc sống ấm no sung túc - Ảnh 3
Theo dự đoán của lịch tử vi, đúng 2 ngày cuối tuần, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Chỉ cần bước qua 4 ngày nữa (31/8 - 3/9), may mắn hội tụ, 3 con giáp tài vận cực phát, một bước lên tiên, gom của - tích tiền

Chỉ cần bước qua 4 ngày nữa (31/8 - 3/9), may mắn hội tụ, 3 con giáp tài vận cực phát, một bước lên tiên, gom của - tích tiền

Sang 4 ngày nữa, sao may mắn sẽ chiếu cố 3 con giáp này phúc lộc dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh!

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