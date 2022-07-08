Cuối tuần này (09-10/7): 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, cầu gì được nấy, sung sướng hơn tiên, rung đùi hốt bạc

3 con giáp này khi tài phúc song hành, vận may tới tấp.

Tuổi Hợi

Cuối tuần này chính là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của tuổi Hợi. Họ được trời ban cho sự thuận lợi về ngũ hành nên rất dễ gặp may mắn về tiền bạc.

Nhiều khả năng, con giáp này sẽ thắng đậm trong kinh doanh, tiền độ rộng mở. Người nào làm trong cơ quan nhà nước cũng sẽ vượng vận quý nhân, tương lai xán lạn.

Không phải lúc nào cũng có cơ hội để chứng minh năng lực nên tuổi Hợi hãy nắm bắt thật tốt cơ hội này. Quyết tâm và nỗ lực hết mình, chắc chắn bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khen thưởng và ghi nhận từ cấp trên.

Cuối tuần này chính là thời điểm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hầu bao của con giáp này sẽ rủng rỉnh vào cuối tuần nhờ vào các quyết định kinh doanh nhạy bén và chính xác. Người tuổi Ngọ sẽ được tiếp cận với những nguồn vốn ít ai bì được vào dịp cuối tuần này.

May mắn là nếu có bất cứ nguy nan hay khó khăn nào, họ cũng sẽ dễ dàng vượt qua, chuyển nguy nan thành thắng lợi. Nếu đang có ý định triển khai bất cứ kế hoạch làm ăn nào, cuối tuần sẽ là thời điểm thích hợp để tuổi Ngọ bắt đầu.

Hãy nắm bắt lấy thời cơ bởi khi đã chín muồi, lại còn được Thần Tài ưu ái, công sức vất vả họ đã bỏ ra sẽ đem lại thành quả vô cùng xứng đáng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão càng về cuối tuần càng có nhiều niềm vui và may mắn. Nhờ được phúc tinh cao chiếu, thời gian này họ sẽ gặt hái nhiều thành công hơn những người đồng trang lứa.

Nếu có bất cứ cơ hội kinh doanh hay làm ăn nào, hãy nhanh chóng nắm bắt và triển khai khi kinh tế cho phép. Trí thông minh hơn người của họ sẽ giúp con giáp này rất nhiều trong việc kết nối nguồn vốn và tìm kiếm người thực hiện.

Vận may cực thịnh nên tuổi Mão càng dễ đạt được thành công. Mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua một cách thuận lợi, chuyển hung thành cát. Không chỉ vậy, sau tài lộc, vận đào hoa cũng sẽ đến với con giáp này.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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