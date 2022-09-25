Cuối tuần ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI (25/9/2022): 3 con giáp NGŨ HÀNH mọi điều hạnh phúc, an tâm nghỉ dưỡng, tài khoản nhảy số liên tục, thỏa sức tiêu xài

Cát tinh trợ vận, những thành quả mà con giáp này có được sau bao nỗ lực vất vả thời gian qua là hoàn toàn xứng đáng. Thái độ nghiêm túc cùng năng lực xử lý vấn đề nổi trội giúp bản mệnh ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Cuối tuần (25/9/2022) được tương hội trợ mệnh, vận trình của tuổi Thìn trở nên hanh thông hơn nhiều. Con giáp này nhanh chóng hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian tới, con đường tiến thân còn trở nên thênh thang rộng mở hơn nữa.

Cuối tuần (25/9/2022) được tương hội trợ mệnh, vận trình của tuổi Thìn trở nên hanh thông hơn nhiều.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường xuyên gặp may mắn trong ngày cuối tuần (25/9/2022), có người ra quyết định đúng đắn trong việc kinh doanh, đầu tư, hứa hẹn thu về nhiều lợi nhuận. Một số kế hoạch liên quan tới tiền bạc có thể được hoàn thành trong thời gian này, hãy tin tưởng vào những việc bản mệnh đang làm.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nên thận trọng một chút trong chi tiêu ngày hôm nay, nếu không người tuổi Tý có thể sẽ tiêu tiền vào những việc vô ích đấy. Trước khi móc hầu bao thì tốt nhất nên dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu mọi thông tin một cách thật kỹ lưỡng đã nhé.

Vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày hôm nay không được lý tưởng cho lắm. Con giáp này vẫn đang tìm kiếm những người tâm đầu ý hợp, đủ tin tưởng để trao gửi tình cảm của mình nhưng có vẻ như người tuổi Tý vẫn chưa toại nguyện được mong muốn này.

Người tuổi Tý thường xuyên gặp may mắn trong ngày cuối tuần (25/9/2022), có người ra quyết định đúng đắn trong việc kinh doanh Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tình duyên: Cuối tuần (25/9/2022), tuổi Mão dù biết người ấy làm chuyện có lỗi với mình nhưng bạn vẫn tha thứ và cho họ một cơ hội.

Công việc: Nhờ có Chính Quan mà con giáp này nhận ra công việc hiện tại hoàn toàn không phù hợp với bạn.

Tài chính: Thời điểm này tình hình tài chính cũng xuôi nhưng vì một số lý do bạn không thể tiếp tục hoang phí được nữa.

Cẩn trọng: Bản mệnh bị gia đình nghi ngờ về những hành động sắp tới.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Cuối tuần (25/9/2022), tuổi Mão dù biết người ấy làm chuyện có lỗi với mình nhưng bạn vẫn tha thứ và cho họ một cơ hội. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.