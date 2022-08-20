Cuối tuần bùng nổ: 3 con giáp có tài khoản tăng chóng mặt, ngồi không hưởng lộc, vận may kề bên, tình yêu lãng mạn, hạnh phúc trọn vẹn

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 05:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào 2 ngày cuối tuần nhé!

Cuối tuần bùng nổ: 3 con giáp có tài khoản tăng chóng mặt, ngồi không hưởng lộc, vận may kề bên, tình yêu lãng mạn, hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

2 ngày cuối tuần, người tuổi Dần nhận được thêm cơ hội làm giàu. Thu nhập của họ vẫn tăng lên. Người đi làm ăn xa được dự báo sẽ có nhiều thành quả. Người gặp khó khăn cũng sẽ tai qua, nạn khỏi.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, đạt được thành tựu như mong đợi. Tuy vậy, trong tuần này, họ có thể sẽ có mâu thuẫn, cãi vã với đồng nghiệp. Con giáp này cần duy trì thái độ ôn hòa để giữ hòa khi giữa mọi người.

Tuổi Mùi

2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc. Những dự án họ đang phụ trách đều có tiến triển thuận lợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy hơn.

Trong thời gian tới, con giáp này được dự báo sẽ ký được nhiều hợp đồng, có thể hợp tác làm ăn với nhiều đối tác tin cậy. Người tuổi này chưa tìm được công việc thì sẽ nhận được những lời mời công việc.

Con giáp này cần giữ vững tinh thần trước mọi khó khăn. Đây cũng là bí quyết giúp họ từng bước vượt qua trở ngại, đạt được thành quả như mong đợi.

Tuổi Thân

2 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhờ khả năng xử lý công việc nhanh nhẹn, linh hoạt, con giáp này có thể xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Những người làm nông nghiệp sẽ có mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Người làm buôn bán cũng gặp nhiều điều may, chốt được nhiều đơn hàng. Trong chuyện tình cảm, người độc thân sẽ sớm "thoát ế", tìm được nửa kia cho riêng mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi