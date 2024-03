Cuối tuần (9-10/3), 3 con giáp xòe tay đón lộc, đổi đời thành đại phú hào, số hưởng làm gì cũng giàu

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách dũng cảm, mạnh mẽ. Con giáp này độc lập, quyết đoán, có thể tự lập từ sớm. Đây là điểm mạnh giúp họ vươn lên, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Bản mệnh cũng là người có khả năng lãnh đạo, có thể trở thành người dẫn đầu trong công việc.

Trong thời gian vừa qua, tuổi Dần cũng trải qua các cung bậc khác nhau của vận trình, lúc lên lúc xuống nhưng tài chính vẫn giữ ở mức ổn định. Dù gặp tình huống như thế nào, bản mệnh cũng luôn giữ thái độ tích cực, không ngừng học hỏi, phấn đấu để bản thân thành công hơn.

Tử vi dự báo rằng vào cuối tuần, tuổi Dần đón nhận nhiều may mắn. Con giáp này có đón nhận những lời đề nghị hợp tác mới, có thể mở rộng mối quan hệ xã hội hoặc có cơ hội thăng tiến trong công việc. Từ thời điểm nay trở đi, vận may tài chính được cải thiện, các khoản đầu tư cũng bắt đầu sinh lời mang đến cuộc sống ấm no, sung túc cho người tuổi Dần.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.