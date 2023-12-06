Cuối tuần (9-10/12), 3 con giáp thuận lợi đủ đường, cát khí vô lượng, công danh bức phá, tài lộc dạt dào

Cuối tuần (9-10/12), tuổi Tý cần chú ý đến các sự kiện trong gia đình và hạn chế việc gây mất hòa trong mối quan hệ gia đình. Hãy cố gắng tương tác với người thân bằng sự trân trọng và thái độ tử tế.

Con giáp này được nhắc nhở hãy tin tưởng vào quyết định mới của mình, bởi nó có thể đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc đời và cơ hội mới có thể mang đến những cánh cửa tốt hơn cho bản mệnh và gia đình.

Thời gian này, tuổi Tý nên nhớ rằng cuộc sống có những biến đổi không lường trước, và đôi khi có thể phải đối mặt với những thay đổi trong công việc. Tuy vậy, đừng quá lo lắng. Khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác có thể mở ra.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết trong tháng 12/2023 đây là thời điểm được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Sửu. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra.

Cuối tuần (9-10/12), người tuổi Sửu chính là con giáp may mắn này nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cuối tuần (9-10/12) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần suy nghĩ mới mẻ, nghĩ nhiều cho tương lai.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc tư duy tốt, làm việc luôn cẩn trọng.

Tình cảm: Tình cảm bạn lo lắng nhiều cho tương lai.

Tài lộc: Tài lộc, phú quý đến bất ngờ trong ngày.

Sức khoẻ: Mệt mỏi khi cơ thể ăn uống không ngon miệng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.