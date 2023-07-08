Cuối tuần (8-9/7): 3 con giáp hạnh phúc tứ bề, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để

Bước sang cuối tuần, có 3 con giáp sẽ phát tài phát lộc, giàu có hơn người.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 9/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão đường tài lộc thuận lợi.

Công việc: Người tuổi Mão trong vận trình công việc cần cố gắng nhiều hơn, đừng vì người khác mà thay đổi tư duy.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn luôn có những băn khoăn không tự mình giải quyết.

Tài lộc: Về tài lộc, có đường tài lộc tốt, nhân duyên tốt từ bạn bè giúp bạn có tài lộc thuận lợi.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, cải thiện bệnh tình tốt hơn, không còn nhiều lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường danh vọng của người tuổi Ngọ đạt được thành tựu đáng kể và mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh đang mang lại lợi ích không ngờ, giúp bạn đạt được nhiều mục tiêu lớn trong công việc.

Dù có nhiều người theo đuổi, nhưng bạn chưa để ai lọt vào tầm mắt, và đôi khi yêu cầu của bạn hơi cao quá.

Tài chính có thể gặp khó khăn bất ngờ, vì vậy hạn chế chi tiêu vô ích và cân nhắc chi tiêu một cách khoa học.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sẽ không quá lời nếu nói tuổi Thìn là một trong những con giáp thành công nhờ có lối đi riêng. Không chỉ có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, người tuổi Thìn còn có trí tưởng tượng phong phú, đầu óc sáng tạo không ngừng nghỉ.

Vốn là người có bản tính lương thiện, thích làm việc tốt tích đức nên đi đến đâu, người tuổi Thìn cũng được mọi người xung quanh yêu mến. Khi gặp khó khăn, con giáp này không bao giờ lo lắng mà luôn cư xử rất bình tĩnh. Chỉ cần tuổi Thìn lên tiếng “nhờ vả”, hầu hết bạn bè, đồng nghiệp đều giúp đỡ nhiệt tình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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