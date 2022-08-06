Cuối tuần (6/8 - 7/8), 3 con giáp vơ hết vàng bạc thiên hạ, vận may giăng lối, tiền tuôn vào nhà như thác đổ, phút chốc giàu sang

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 06:00

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Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp phát tài cuối tuần một phần là do có Tam Hợp nâng đỡ. Từ trước đến nay, bạn luôn có cách hành xử khéo léo nên nhận được sự yêu mến của nhiều người. Bạn hóa giải được nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí hàn gắn mối quan hệ giữa mọi người với nhau.

Ngay trong 2 ngày cuối tuần, tinh thần đoàn kết sẽ giúp tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, cơ hội được thưởng nóng hoàn toàn nằm trong tầm tay. Với người làm ăn kinh doanh, xã giao thuận lợi sẽ giúp bản mệnh làm việc gì cũng suôn sẻ ngoài dự kiến.

Con giáp này hợp tác tốt với những bạn hàng, đối tác triển vọng. Hãy bắt tay thực hiện những kế hoạch đầu tư trọng đại vào ngay thời gian này, chắc hẳn bạn sẽ thu được những kết quả đáng mừng. 

Cuối tuần (6/8 - 7/8), 3 con giáp vơ hết vàng bạc thiên hạ, vận may giăng lối, tiền tuôn vào nhà như thác đổ, phút chốc giàu sang - Ảnh 1
Ngay trong 2 ngày cuối tuần, cơ hội được thưởng nóng hoàn toàn nằm trong tầm tay Mão. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có đường tài lộc khởi sắc mạnh. Thu nhập chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Riêng nguồn thu phụ như được chắp cánh bay, người làm kinh doanh buôn bán phát đạt, tấn tài tấn lộc.

Người tuổi Tý làm công ăn lương đang có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Bạn đã làm khá tốt công việc của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian vừa qua nên đừng ngần ngại đưa ra đề nghị tăng lương nhé.

Ngoài ra, nếu tiền bạc dư dôi, bản mệnh nên cân nhắc đến việc đầu tư sinh lời. Như tất cả những việc liên quan đến tài chính khác, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu thông tin rõ ràng. Nhưng nếu như sau đó thấy mọi sự đều ổn thỏa thì đừng chần chừ mà hãy dấn tới nhanh đi nhé. Cơ hội không có nhiều, nếu bạn mạnh dạn đầu tư và thể hiện sự quyết đoán của mình trong những tình huống quyết định thì tỷ lệ thành công trong đầu tư là vô cùng lớn.

Cuối tuần (6/8 - 7/8), 3 con giáp vơ hết vàng bạc thiên hạ, vận may giăng lối, tiền tuôn vào nhà như thác đổ, phút chốc giàu sang - Ảnh 2
Người tuổi Tý làm công ăn lương đang có nhiều cơ hội trong nghề nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có thể nói, vận trình tài lộc khởi sắc chính là điểm nổi bật trong tử vi cuối tuần của người tuổi Mùi. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều tăng tiến vượt bậc, hứa hẹn một tháng đầy những niềm vui và bất ngờ với con giáp này.

 

Nhờ Thần Tài ưu ái nên dù làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì tuổi Mùi vẫn dễ dàng thu về tiền bạc đầy tay. Hơn thế nữa, cát khí lan tràn còn là ưu thế để bản mệnh tiến hành triển khai các kế hoạch đầu tư và kinh doanh mới.

 

May mắn hơn nữa, con giáp này còn có những niềm vui bất ngờ ngoài sức tưởng tượng khi khả năng trúng thưởng, trúng số rất cao. Ngoài thu nhập chính để chi tiêu hàng ngày thì những khoản thu nhập “tình cờ” này sẽ giúp bạn có cơ hội “đổi gió”. Nhưng nhớ là đừng sa đà vào chuyện cờ bạc nhé.

Cuối tuần (6/8 - 7/8), 3 con giáp vơ hết vàng bạc thiên hạ, vận may giăng lối, tiền tuôn vào nhà như thác đổ, phút chốc giàu sang - Ảnh 3
Có thể nói, vận trình tài lộc khởi sắc chính là điểm nổi bật trong tử vi cuối tuần của người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trong 3 ngày tới, trời cao ban phúc 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, về nhà hốt bạc, cả ngày chỉ việc rung đùi đếm tiền đến hết ngày

Trong 3 ngày tới, trời cao ban phúc 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, về nhà hốt bạc, cả ngày chỉ việc rung đùi đếm tiền đến hết ngày

Vận trình vượng khí vào 3 ngày tới giúp những con giáp may mắn này gom hết lộc lá về nhà.

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