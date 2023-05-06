Cuối tuần (6/5 - 7/5), 3 con giáp đại phú đại quý, thu lộc dồn dập, tiền vô như nước, xui xẻo tan biến

Dự đoán cuối tuần này, xin chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc, làm ăn thuận buồm xuôi gió mà bắt trúng hố vàng.

Tuổi Ngọ Theo tử vi 12 con giáp, bước sang cuối tuần này, tuổi Ngọ đón nhận nhiều khoản tiền đổ về túi dồn dập, không còn vấn đề chi tiêu nào cản trở được bạn tiến bước. Với những người làm công ăn lương đạt được thành tích công việc đáng nể, những khoản lương thưởng hay hoa hồng đều nồng thắm, hậu hĩnh, khoản tiền này rất xứng đáng với công sức của bạn bỏ ra. Tuổi Ngọ thậm chí còn nắm được cơ hội làm giàu từ các nghề tay trái, cải thiện thu nhập cũng như thu về tay kinh nghiệm dồi dào. Những người buôn bán nhỏ lẻ gặp thời mà hút khách. Lúc này bạn nên mở rộng mối quan hệ xã giao, tiếp xúc nhiều hơn với các đối tác, việc này sẽ giúp cho con đường tiến thân, kiếm tiền hanh thông hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Sang cuối tuần này, tài chính của tuổi Dậu có nhiều chuyển biến tích cực, khả năng kiếm tiền đến sớm khiến túi tiền đầy lúc nào mà bạn cũng không ngay, người xung quanh lại càng phải ngạc nhiên vì điều này. Với những người kinh doanh, nắm bắt được thời điểm vàng son mà mở rộng các mối quan hệ, được giới thiệu cho những mối đầu tư, làm ăn hứa hẹn, bạn hoàn toàn thu được lợi nhuận về cho bản thân mình. Với những người làm công ăn lương có thành tích tốt vượt trội, cấp trên hài lòng dành cho bạn các khoản tiền thưởng nóng, cơ hội thăng chức cũng từ đó mà mở ra. Tài chính dư dả thì bạn nên tính đến chuyện đầu tư hay kinh doanh, mở rộng thị trường. Hãy lắng nghe ý kiến từ các thế hệ đi trước, rồi mới quyết định.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Tuổi Mão có vận trình tài lộc hanh thông, thuận lợi khi người làm công ăn lương nhận được khoản tiền hoa hồng kha khá vào cuối tuần này. Bằng tài khéo ăn nói mà khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm, dịch vụ bên bạn. Với những người làm kinh doanh có vẻ sẽ vất vả hơn, chạy ngược chạy xuôi nhưng chính bởi sự chăm chỉ lại được quý nhân chú ý đến và giúp đỡ bạn. Nếu đã có dự tính mở rộng thêm quy mô hay cơ sở mới thì thời điểm này lại càng thích hợp, đừng ngại để bản thân học hỏi ở những lĩnh vực mới nhé! Ảnh minh họa: Internet * Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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