Cuối tuần (4 - 5/2) tài vận nở hoa, 3 con giáp trúng mánh làm ăn lớn, dòng tiền đổ về túi rầm rầm, lộc hanh thông vô dối

Tâm linh - Tử vi 04/02/2023 22:45

Vào cuối tuần này, những con giáp sau có nhiều tài lộc, làm ăn buôn bán khách ra vô nhiều không đếm hết.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu cần cù, chịu khó. Tuy không tài năng hơn người nhưng con giáp này lại ham học hỏi. Họ giàu năng lực lãnh đạo và có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Con giáp tuổi này đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Vào cuối tuần này, con giáp tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận khí tràn trề. Sóng gió ắt qua đi, tài lộc vào nhà. Con giáp tuổi này đang ốm đau, bệnh tật cũng sớm gặp thầy, gặp thuốc.

Cuối tuần (4 - 5/2) tài vận nở hoa, 3 con giáp trúng mánh làm ăn lớn, dòng tiền đổ về túi rầm rầm, lộc hanh thông vô dối - Ảnh 1

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, kiếm tiền bằng nhiều nguồn. Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rộng mở, lương thưởng tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Những buồn vui tháng cũ đã qua, vào cuối tuần này Tuất sẽ gặp khá nhiều niềm vui và may mắn. Mặc dù sẽ có thách thức và áp lực mới nhưng tuổi Tuất đừng quá lo lắng vì Thần May Mắn đang đến gõ cửa trước hiên nhà bạn rồi. Tất cả những rắc rối, muộn phiền sẽ được giải quyết êm xuôi, trời yên biển lặng để tuổi Tuất lại thong dong căng buồm ra khơi.

Cuối tuần (4 - 5/2) tài vận nở hoa, 3 con giáp trúng mánh làm ăn lớn, dòng tiền đổ về túi rầm rầm, lộc hanh thông vô dối - Ảnh 2

Ngoài ra, vào cuối tuần này những người tuổi Tuất có thể được đề bạt lên chức vị cao hơn. Tuy nhiên, tuổi Tuất cần phải học cách kiên nhẫn và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh; điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc của tuổi Tuất đấy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ may mắn trong công việc, có nhiều ý tưởng mới mẻ được cấp trên phê duyệt và đây là tín hiệu mừng giúp Ngọ khẳng định năng lực, vị trí với sếp. Cơ hội lớn sắp đến với bản mệnh.

Cuối tuần (4 - 5/2) tài vận nở hoa, 3 con giáp trúng mánh làm ăn lớn, dòng tiền đổ về túi rầm rầm, lộc hanh thông vô dối - Ảnh 3

Vào cuối tuần này, tài chính của Ngọ ổn định. Người làm kinh doanh công việc phất lên như diều gặp gió nhờ có đối tác tốt. Có vẻ như Ngọ đã tìm đúng người để kết hợp làm ăn rồi.

Người đang có tình yêu sẽ lên hương. Người ấy luôn quan tâm yêu thương Ngọ và có thể sẽ có bất ngờ lớn như tỏ tình.

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Từ 1/2 đến 10/2, Tài Thần cùng Hỷ Tinh lũ lượt tìm đến, 3 con giáp niềm vui gõ cửa, vận trình sáng chói, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài mỹ mãn

Từ 1/2 đến 10/2, Tài Thần cùng Hỷ Tinh lũ lượt tìm đến, 3 con giáp niềm vui gõ cửa, vận trình sáng chói, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài mỹ mãn

Khoảng thời gian từ 1/2 đến 10/2, những con giáp này có tài vận vô cùng tươi sáng, làm ăn thăng tiến vượt bậc.

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