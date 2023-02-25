Cuối tuần (25-26/2) vài vận khởi sắc: 3 con giáp được Bồ Tát khai lộc, thu hút bạc tiền, làm ăn may mắn, vốn 1 lời cả 100, giàu nhanh đến khó tin

Tâm linh - Tử vi 25/02/2023 18:35

Vào 2 ngày cuối tuần này (25-26/2), những con giáp sau có lộc ăn nên làm ra, tiền của dễ dàng thu về ví.

Tuổi Mùi

Tử vi tuổi Mùi vào 2 ngày cuối tuần này (25-26/2) hứa hẹn đây sẽ là năm nhiều may mắn, tốt lành của người tuổi Mùi. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Mùi vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất vào đầu tháng 3 vì thường gặp được nhiều quý nhân trong đời. Bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc.

Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Cuối tuần (25-26/2) vài vận khởi sắc: 3 con giáp được Bồ Tát khai lộc, thu hút bạc tiền, làm ăn may mắn, vốn 1 lời cả 100, giàu nhanh đến khó tin - Ảnh 1

Nếu biết đầu tư kinh doanh, bạn sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Bạn vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của bạn, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh.

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp sắc sảo, có tham vọng và không ngừng học hỏi. Họ sống có lý tưởng nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng không bao giờ chấp nhận già đi trong cơ cực. Quyết tâm làm giàu, khát khao đổi đời giúp con giáp này làm việc chăm chỉ, kiên trì nên thành công đến với họ là điều tất yếu.

Cuối tuần (25-26/2) vài vận khởi sắc: 3 con giáp được Bồ Tát khai lộc, thu hút bạc tiền, làm ăn may mắn, vốn 1 lời cả 100, giàu nhanh đến khó tin - Ảnh 2

Vận số của tuổi Tuất thịnh vượng nhất là vào 2 ngày cuối tuần này (25-26/2). Đây là thời điểm họ làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười, luôn có quý nhân kè kè kế bên giúp sức. Cơ hội này sẽ giúp Tuất thăng tiến vùn vụt, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền chất chật nhà.

Tuổi Sửu

Xem tử vi của 12 con giáp, người tuổi Sửu nên thận trọng lời ăn tiếng nói và tốt hơn hết nên nhẫn nhịn cho qua chuyện khi có Thiên Quan nhập mệnh. Rắc rối với tuổi này thường bắt đầu từ cãi cọ hay bất đồng với ai đó. Mọi chuyện nên dĩ hòa vi quý, tránh đối đầu kể cả nếu bạn không phải người châm ngòi thù hận.

Bạn sẽ không thể lường hết những vấn đề mình có thể đối mặt nếu cứ hiếu thắng hơn thua tới cùng.

Cuối tuần (25-26/2) vài vận khởi sắc: 3 con giáp được Bồ Tát khai lộc, thu hút bạc tiền, làm ăn may mắn, vốn 1 lời cả 100, giàu nhanh đến khó tin - Ảnh 3

Vận trình tình duyên của bản mệnh vào 2 ngày cuối tuần này (25-26/2) khá êm ả. Với những người đã có đôi, đây là cơ hội để hai người lại gần nhau hơn. Dù có nhiều giông gió ngoài kia nhưng khi trở về tổ ấm bên người ấy, bạn cảm thấy mình được sống lại tràn trề năng lượng, chỉ muốn ở mãi bên đối phương mà thôi.

Vào 2 ngày cuối tuần này (25-26/2), vị trí của Thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp hiền lành chăm chỉ động lòng Trời: từ đây đến cuối tháng 2 khó mấy cũng phát tài, hung vận hóa cát tường, làm ăn may mắn, giàu có bất ngờ

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Từ đây đến cuối tháng 2 Dương, 3 con giáp này làm gì cũng thuận lợi, đôi lúc sẽ gặp khó khăn những đều có quý nhân ra tay giúp đỡ.

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