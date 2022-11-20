Bấy lâu nay Sửu đã nỗ lực và chăm chỉ nên cuối tuần tiền bạc đổ về túi. Nguồn thu của Sửu đáng kể, một phần nhờ may mắn, một phần nhờ sự chăm chỉ, phấn đấu làm ăn.

Nhờ có thần May Mắn bên cạnh, Sửu làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Mọi rắc rối trong công việc đều được tháo gỡ nhanh chóng nhờ những kinh nghiệm bản mệnh tích lũy được. Bên cạnh đó, Sửu còn linh hoạt trong ứng biến nên tránh được tối đa mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Bản mệnh tìm được những cơ hội kiếm tiền theo đúng sở trường. Nếu biết tận dụng thời cơ để dốc vốn đầu tư thì lợi nhuận thu về rất khả quan. Sự liều lĩnh có thể đem tới cho Sửu những khoản tiền như mong đợi.

Những chuyện vui liên tiếp đến với Sửu, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới với Sửu.

Tuổi Thân

Cái tên tiếp theo trong số những con giáp phát tài cuối tuần này không thể không kể đến chính là người tuổi Thân. Tử vi khoa học nhận thấy, những chú Khỉ có tài lộc khá thịnh vượng, càng về 2 ngày cuối tuần thì tài khí lại càng tích tụ nhiều.

Tài lộc của con giáp này đang tăng cao, bản mệnh có thể tự tin nói lời tạm biệt với tình trạng trì trệ trước đây, cát khí tăng lên, Thần Tài chiếu cố. Cho dù làm nghề gì thì bạn cũng có thể kiếm bộn tiền.

Thời điểm này nhân duyên vượng rất thích hợp để người tuổi Thân xúc tiến, đẩy mạnh các mối hợp tác xã giao. Bạn có thể nhân cơ hội này để bàn chuyện làm ăn. Con giáp này vốn là người biết giữ chữ tín, nói được làm được, khách hàng luôn tin tưởng nên vận may cứ tự tìm đến mà thôi.

Phương diện tài lộc của Thân đang rất rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà. Tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé.

Tuổi Dần

Dần được dự báo có thể sẽ gặp phải chiều chuyện không như ý trong 2 ngày cuối tuần khi hung vận khá lớn. Bản mệnh cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với những thử thách mà cuộc sống đặt ra. Đừng quá lo lắng hoặc nóng nảy kẻo mọi việc càng thêm rắc rối.

Vào thứ 7 có thể xảy ra tranh chấp, cãi vã với người khác. Dần vốn không phải người nóng tính nhưng trong ngày, bản mệnh trở nên thiếu kiên nhẫn, chỉ một chút khúc mắc cũng khiến Dần bùng nổ.

Dần nên nhẫn nhịn hết mức vì nếu xảy ra tranh cãi, bản mệnh sẽ là người chịu thiệt nhiều hơn. Dần cũng nên học cách đón nhận những lời góp ý bằng thái độ tích cực hơn.

Đôi khi Dần quá bảo thủ, luôn muốn bảo vệ quan điểm của mình nên dễ gây ra hiểu lầm khiến sự việc có chiều hướng căng thẳng. Nếu Dần cứ muốn làm theo ý mình mà không kiềm chế được hành vi thì không chừng còn gặp phải rắc rối lớn hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!