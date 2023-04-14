Cuối tuần (15-16/4) thăng hoa rực rỡ, các con giáp ăn nên làm ra kiểu gì cũng vượng phát, được Thần Tài chiếu cố khiến ai cũng ganh tị

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 12:10

3 con giáp cuối tuần này nằm duỗi mà ăn, đời sướng như tiên khi tiền bạc và tài lộc cứ tự tìm tới.

Tuổi Dần

Cuối tuần (15-16/4) thăng hoa rực rỡ, các con giáp ăn nên làm ra kiểu gì cũng vượng phát, được Thần Tài chiếu cố khiến ai cũng ganh tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi cuối tuần (15-16/4), người tuổi Dần trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này sẽ khiến nhiều người phải ghen tị khi vận trình hanh thông hơn hẳn. 

Theo đó, bản mệnh có thể sẽ nhận được những cơ hội tốt liên quan tới lĩnh vực mình đang theo đuổi, tình hình có sự cải thiện tích cực. Càng những người làm công việc về sáng tạo lại càng dễ gặp may trong hôm nay.

 

Cát khí ở thời điểm này cũng mang tới may mắn cho những người làm về buôn bán kinh doanh hay công tác trong lĩnh vực tài chính, bất động sản. Do đó, bạn nên tranh thủ khi vận khí đang tăng để đẩy mạnh hoạt động, chăm chỉ làm việc ắt sẽ thu được lợi nhuận tốt, các mối quan hệ cũng được rộng mở.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý rơi vào tâm trạng ủ rũ trong tuần mới, nhất là khi bạn cố gắng tìm cách đổ lỗi người ấy là nguyên nhân của những phiền não của mình trong thời gian gần đây.

Nhờ có Thái Âm nâng đỡ mà cuối cùng những khó khăn của bạn sớm được tháo gỡ. Do đó, đừng tiêu cực quá nhé vì luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Thậm chí, có những giải pháp ở ngay trước mặt khi bạn suy nghĩ tích cực.

Cuối tuần (15-16/4) có chút trở ngại nhưng Thiên Tài hỗ trợ để giúp bạn kiếm được tiền, hãy tận dụng ngay cơ hội vì khó khăn sẽ ngăn cản dòng tiền về túi vào cuối tuần. Hãy nhớ rằng không phải khi nào bạn cũng có điều kiện thuận lợi như ý.

Tuổi Thìn

Cuối tuần (15-16/4) thăng hoa rực rỡ, các con giáp ăn nên làm ra kiểu gì cũng vượng phát, được Thần Tài chiếu cố khiến ai cũng ganh tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn rất được lòng mọi người xung quanh. Họ khéo léo trong giao tiếp và ứng xử, có thể nói từ bé đến lớn, họ chưa từng làm gì để ai chê bai, bàn tán sau lưng mình. Trong công việc, con giáp này tạo được niềm tin và sự uy tín cao với khách hàng, đối tác. Họ nói được, làm được và cũng là người thường xuyên đưa ra những ý kiến hay.

Con giáp này sống hướng ngoại, họ vui vẻ, xởi lởi và luôn khiến mọi người có cảm giác thân thiện, gần gũi. Họ không tính toán nhưng là người ưu thích sự sòng phẳng, ghét cảm giác mắc nợ. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thìn ngọt ngào và chu đáo.

Cuối tuần (15-16/4) này, người tuổi Thìn bất ngờ có được nhiều may mắn trong công việc. Những lời mời hợp tác hấp dẫn cùng mới doanh thu cực khủng khiến họ nhiều đêm thao thức trước khi đưa ra quyết định. Thời điểm này, tiền lãi công việc làm ăn chảy ào ào về túi giúp họ mở rộng cơ ngơi nhà cửa khang trang hơn.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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