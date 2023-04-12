Cuối tuần (15-16/04) đón lộc từ Thần Tài, 3 con giáp làm gì cũng có tiền tới tận tay, cơ hội đổi đời thành đại gia chỉ trong một đêm

Người kinh doanh buôn bán nhờ lộc trời ban mà kiếm được bội tiền. Dù là dự án cũ hay mới đều hứa hẹn có lãi đổ về. Dù may mắn đồng hành nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan, nhất là khi đối thủ cạnh tranh luôn rình rập hòng chiếm lấy lợi thế mà bạn đang có.

Tuổi Thìn cũng là con giáp nhận được sự ưu ái của Thần Tài cuối tuần này (15-16/04) này. Nhờ đó, bản mệnh sẽ đón tài lộc ầm ầm, có rất nhiều cơ hội để bản mệnh thực hiện những kế hoạch của riêng mình.

Kiếm được nhiều tiền không chỉ cần may mắn mà còn cần năng lực, cần đầu óc nữa, tuổi Thìn đừng quên điều này nhé.

Người làm công ăn lương cũng có cơ hội gia tăng thu nhập bằng nghề tay trái, tất nhiên sẽ phải vất vả hơn một chút nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì nhận lại. Hơn nữa, vận quý nhân khá vượng mang tới cho những chú Rồng những sự trợ giúp hữu ích và kịp thời. Những dự định, dự án còn dang dở đều có bước chuyển biến tích cực và trở thành nguồn sinh lời dồi dào cho bạn.

Tuổi Dậu

Cuối tuần này (15-16/04), người tuổi Dậu sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân trong sự nghiệp, hơn nữa đây lại là đại phúc quý nhân.

Quý nhân không những có thể hóa giải hết những điều không may mà còn đem lại lại những cơ hội phát triển thần tốc cho sự nghiệp của người tuổi Dậu.

Không chỉ may mắn trong công việc, mà lộc quý nhân còn giúp cho chuyện tình cảm của con giáp này trở nên vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Người độc thân sẽ thoát kiếp độc thân còn những người đã có đôi, có cặp chuyện tình cảm thêm hạnh phúc, viên mãn.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý trí nhớ tốt, nhiệt tình hoạt bát nên việc gì cũng suôn sẻ, nhờ có vận khí tốt nên họ luôn giữ được quý nhân bên mình. Là tuổi được phù hộ bởi tương sinh ngũ hành nên họ có khả năng phân tích sự việc mạnh mẽ, có năng lực làm việc, tràn đầy hứng thú với mọi thứ xảy ra xung quanh mình.

Cuối tuần này (15-16/04), Thần may mắn sẽ mỉm cười với những người tuổi Tý chân thành, nhiệt tình và tinh tế. Được "ưu ái" bởi tài vận, nếu không ngừng phấn đấu, bạn sẽ đạt đến một tầm cao mới trong tương lai.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo.