Cuối tuần (12 - 13/8), top 3 con giáp hưởng hết may mắn trong thiên hạ, tài chính và công việc nở rộ, riêng một con giáp "đỏ cả tình lẫn tiền"

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 22:43

3 con giáp nào sẽ đồng hành cùng may mắn vào cuối tuần này (13-14/08)?

Tuổi Ngọ

Trong thời gian tới tuổi Ngọ muốn gặt hái được thành công trong sự nghiệp thì trước hết, cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với mâu thuẫn, thị phi, bỏ ngoài tai những lời đặt điều để tập trung hết sức vào nhiệm vụ.

Đối với những người tuổi Ngọ đang làm công ăn lương được nhận thưởng vào cuối tuần, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng.

Do tuổi Ngọ được sao Thiên Đức phù trợ thấy rằng đến cuối tuần, bạn sẽ càng gặp được nhiều chuyện thuận lợi hơn. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Cuối tuần (12 - 13/8), top 3 con giáp hưởng hết may mắn trong thiên hạ, tài chính và công việc nở rộ, riêng một con giáp 'đỏ cả tình lẫn tiền' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, biết đối nhân xử thế. Họ cũng rất mềm mỏng, chỉn chu, có trách nhiệm với mọi người.

Họ không thích tranh giành, cạnh tranh hay đối đầu với ai. Người tuổi này ưa hòa bình, không thích tranh cãi. Tuy vậy, họ hay lo lắng, suy nghĩ và suy tính nhiều.

 

Vào cuối tuần này, con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Người này được lộc kinh doanh, dễ sinh lời lớn. Người làm nghề trồng trọt, chăn nuôi thì công việc đều thuận lợi, cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh. 

Trong công việc, con giáp tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ, đạt được những thành công vang dội. Trong chuyện tình cảm, người tuổi này nếu có đôi có cặp cũng sớm tiến tới hôn nhân.

Trong khi đó, những con giáp còn độc thân cũng sẽ tìm được nửa kia phù hợp với mình. Với IQ và EQ cao, người tuổi Thân được dự báo sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.

Tuổi Dậu

Cuối tuần (12 - 13/8), top 3 con giáp hưởng hết may mắn trong thiên hạ, tài chính và công việc nở rộ, riêng một con giáp 'đỏ cả tình lẫn tiền' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu hoạt bát, vui vẻ, rộng rãi, rất thích kết bạn, có kỹ năng xã giao vững vàng, đối nhân xử thế khéo léo nên dễ được mọi người quý mến. Hơn nữa, tuổi Dậu luôn biết cách động viên, ca ngợi và khuyến khích người khác, ở bên người tuổi Dậu luôn khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái, nên đi đâu bạn cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhân duyên đa số là tốt.

Trong cuối tuần này, những người tuổi Dậu sẽ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, được quý nhân bám gót, trợ lực, mở ra vận may mới, tài vận đặc biệt hanh thông, nghênh đón phú quý, tích lũy dày thêm.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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