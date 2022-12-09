Cuối tuần (10-11/12) có Thần Tài chỉ đường dẫn lối, 4 con giáp kiếm tiền dễ như ăn bánh, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Thứ 7 ngày 10/12/2022 là thời điểm mà con giáp này nên tập trung vào công việc chính của mình, bởi tiền bạc trong ngày có nhiều hay ít phụ thuộc vào việc đó.

Cuối tuần này, tuổi Sửu chính là con giáp nhận được sự hậu thuẫn của Thần Tài, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh cứ việc an tâm thực hiện các kế hoạch đã đề ra sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng.

Các mối quan hệ xã giao, hợp tác cũng vô cùng hài hòa giúp bản mệnh có thể nhận được những sự trợ giúp khi cần.

Việc buôn bán kinh doanh thu về lợi nhuận khủng. Một vài rắc rối phát sinh bất ngờ cũng không che khuất được khả năng kiếm tiền của con giáp này. Những may mắn về tiền bạc sẽ giúp cho bản mệnh sớm thay đổi cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nói tới con giáp phát tài cuối tuần này, không thể không nhắc tới người tuổi Thìn. Trong 2 ngày cuối tuần thôi mà con giáp này may mắn vô cùng, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, chẳng cần phải lo lắng gì về vấn đề chi tiêu.

May mắn không chỉ đến với người làm công ăn lương mà con giáp này nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh cũng gặp thời phát tài, có của ăn của để.

Nhân đà này nếu bạn tiếp tục phát triển công việc theo hướng xa hơn nữa thì sẽ càng gặt hái nhiều trái ngọt. Lúc này người tuổi Thìn đừng quên tiết kiệm cho mình một khoản để đề phòng lúc cấp bách nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có cát thần nâng đỡ, vận trình tài lộc của người tuổi Mùi trong dịp cuối tuần này được dự báo vượng phát nhanh chóng. Con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì sẽ thấy rõ Thần Tài đang đứng về phía mình. Bản mệnh hãy chăm chỉ cố gắng làm việc nhé.

Người làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, phát huy tốt, không phải lo lắng về thu nhập ở thời điểm này. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng bước đầu đã có lợi nhuận thu về, tạo ra được động lực cho con giáp này tiến bước.

Con giáp này luôn cho thấy sự nghiêm túc, cố gắng hết sức mình, dồn hết tâm sức để đạt được kết quả hoàn hảo nhất, giành lấy những mục tiêu đã đề ra. Chính vì thế mà bản mệnh được cấp trên đánh giá cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo dõi tử vi cuối tuần (10-11/12), tuổi Thân sẽ có nhiều may mắn ở phương diện tài chính. Nhất là những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phát tài, tiền bạc thu về túi không ít.

Các cơ hội hợp tác làm ăn của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Bạn có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho bản thân.

Vận khí có nhiều sự khởi sắc nên bạn cũng đạt được không ít bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Quý nhân tương trợ sẽ giúp con giáp này có cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sự nghiệp sau này.

Mặc dù tài chính đang khá dư dả, tiền bạc không thiếu nhưng tuổi Thân vẫn phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh thất thoát, chi tiêu hoang phí nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.