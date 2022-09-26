Cuối tháng này (30/9), 3 con giáp ngồi không tiền tự chảy vào túi, đi chơi cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 02:45

Dưới đây là 3 con giáp có số vượng nhất vào dịp cuối tháng 9. Công việc được dàn xếp ổn thỏa, những con giáp này trong giai đoạn chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi.

Tuổi Tý

Cuối tháng này (30/9), Chính Ấn chiếu mệnh, người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuổi Tý là người thông minh và nhạy bén, vì thế họ có thể nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người, hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân.

Thủy sinh Mộc, may mắn mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên bình. Nếu gặp khó khăn hoặc bế tắc gì, bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình, tin rằng hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc.

Cuối tháng này (30/9), 3 con giáp ngồi không tiền tự chảy vào túi, đi chơi cũng ra tiền - Ảnh 1
Tuổi Tý là người thông minh và nhạy bén, vì thế họ có thể nhận được sự tin tưởng của tất cả mọi người, hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Cuối tháng 9 sẽ là thời điểm tuổi Ngọ gặp nhiều cát lành, hứa hẹn dư dả nhiều về tiền bạc. Do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...Đây là thời gian tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Có thể nói, thời gian tới người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Cuối tháng này (30/9), 3 con giáp ngồi không tiền tự chảy vào túi, đi chơi cũng ra tiền - Ảnh 2
Thời gian tới người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng. Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi sẽ như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh bất ngờ kéo tới lũ lượt vào dịp cuối tháng này (30/9). Tuổi Hợi làm chuyện đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng.

Tử vi cuối tuần này cho biết, tuổi Hợi sẽ có những bước tiến lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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