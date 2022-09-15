Cuối tháng 9 này, con giáp nào may mắn đủ đường?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi ham học hỏi, có năng lực. Tuy vậy, con giáp này không tự tin vào bản thân,hay suy nghĩ tiêu cực. Họ thực sự là người rất sáng tạo và có chính kiến riêng trong mọi việc. Khi làm việc gì, họ có xu hướng nhìn trước nhìn sau. Đôi khi, con giáp này cũng không kiên định với mục tiêu ban đầu của mình.

Con giáp tuổi Mùi này vượng vận quý nhân. Trong công việc hay cuộc sống, họ đều có quý nhân phù trợ. Cuối tháng 9, sự nghiệp của họ ngày càng thăng hoa. Họ được người tốt giúp đỡ, có thêm cơ hội thể hiện bản thân. Con giáp này thêm thoải mái, tự tin để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, đạt thành tựu như mong đợi.

Người tuổi này được biết đến với tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong công việc. Khi làm bất cứ điều gì, họ luôn lắng nghe những lời phản hồi, góp ý từ người khác. Điều này khiến con giáp này được lòng nhiều người.

Tuổi Thìn

Trong cuối tháng 9 sắp tới tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp lẫn học tập. Tử vi con giáp tháng 9 này cho thấy tuổi Thìn nên mở rộng các mối quan hệ, tiếp thu kiến thức mới và học hỏi trau dồi thêm cho bản thân. Trong nửa cuối tháng, các bạn tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp ích cho sự nghiệp của mình.

Trong vấn đề tình cảm các bạn tuổi Thìn đang độc thân sẽ có những cuộc gặp gỡ lãng mạn. Còn đối với các bạn tuổi Thìn đã kết hôn đây là một tháng thật êm đềm, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi ở bên người bạn đời của mình.

Tuy nhiên, người tuổi Thìn cần tiết chế tính cách nóng nảy của mình kẻo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhất là những ai đang bị cao huyết áp, nếu không kiểm soát tốt sẽ dễ hao tiền của vào sức khỏe.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần thường cần cù, chịu khó. Họ thường rất ít nói, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân. Con giáp này biết người, biết ta. Họ biết mình còn thiếu sót ở nhiều mặt nên dù gặp chuyện gì cũng sẽ khiêm tốn, cầu thị.

Người tuổi này ham học hỏi. Họ hiểu được rằng chỉ bằng nỗ lực của bản thân, họ mới có được tương lai tốt đẹp. Bằng sự kiên trì của bản thân, con giáp này vượt qua trở ngại, thăng hoa trong sự nghiệp.

Vào cuối tháng 9, sự nghiệp của họ có biến chuyển lớn. Có thể họ sẽ thay đổi công việc, làm quen với môi trường làm việc. Người làm công ăn lương có thể được thăng chức, tăng lương. Các mối quan hệ cá nhân của con giáp này cũng phát triển thuận lợi theo thời gian.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo