Cuối tháng 9 âm lịch trời trải vận may, đầu tháng 10 xòe tay hứng lộc, 3 con giáp chở tiền về nhà, vơ vét tài lộc, vận mệnh rực sáng

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 19:14

Trong thời gian cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn trên con đường công danh, tài lộc tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Tý

Cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Tý được sao may mắn chiếu cố, con giáp này sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn. Những người tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Do được Thần Tài yêu mến nên con giáp tuổi Tý làm gì cũng dễ dàng phát tài, cuộc sống lên như diều gặp gió. Trong cuộc sống tình cảm cũng yên bình hơn hạnh phúc. Chính vì vậy tuổi Tý cần phải tận hưởng và lấy đó làm động lực để phát triển hơn nữa.

Cuối tháng 9 âm lịch trời trải vận may, đầu tháng 10 xòe tay hứng lộc, 3 con giáp chở tiền về nhà, vơ vét tài lộc, vận mệnh rực sáng - Ảnh 1
Cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Tý được sao may mắn chiếu cố, con giáp này sẽ kết nạp được nhiều năng lượng tích cực giúp mọi thứ trong cuộc sống tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời gian trước đó, tuổi Thân gặp nhiều trắc trở trong công việc nhưng cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 âm lịch, mọi sự tồn đọng đều được giải quyết gọn gàng. Bạn đón nhận nhiều tin vui đổ về, không chỉ về tiền bạc, mà còn là tình duyên, công danh.

Trong thời gian này, vận mệnh của bạn phất lên nhanh chóng nên có thể sẽ bị nhiều người ganh tỵ, ghen ghét. Thế nên Thân hãy bình tĩnh, đừng mắc bẫy của tiểu nhân kẻo ảnh hưởng đến tiền độ rộng lớn của mình. Những người tuổi Thân nên ít nói lại một chút và chuyên tâm thực hiện những dự án riêng của bản thân sẽ dễ dàng phát tài giàu có.

Cuối tháng 9 âm lịch trời trải vận may, đầu tháng 10 xòe tay hứng lộc, 3 con giáp chở tiền về nhà, vơ vét tài lộc, vận mệnh rực sáng - Ảnh 2
Thời gian trước đó, tuổi Thân gặp nhiều trắc trở trong công việc nhưng cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 âm lịch, mọi sự tồn đọng đều được giải quyết gọn gàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

May mắn từ khi sinh ra, cộng thêm sự nhanh nhẹn nên những người tuổi Mão có thể tự mình làm đại gia. Đặc biệt, cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 âm lịch, do có vận quý nhân, đi đâu, làm gì Mão cũng có người giúp đỡ, hỗ trợ nên đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn.

Nhờ thần tài nuông chiều, che chở tuổi Mão sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống xa hoa, sung sướng. Trong thời gian này, những người tuổi Mão chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, đếm tiền sái tay chính là may mắn mà tuổi Mão có được.

Cuối tháng 9 âm lịch trời trải vận may, đầu tháng 10 xòe tay hứng lộc, 3 con giáp chở tiền về nhà, vơ vét tài lộc, vận mệnh rực sáng - Ảnh 3
Đặc biệt, cuối tháng 9 sang đầu tháng 10 âm lịch, do có vận quý nhân, đi đâu, làm gì Mão cũng có người giúp đỡ, hỗ trợ nên đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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