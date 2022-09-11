Cuối tháng 9 âm lịch, con giáp nào không cần lo lắng tiền tài?

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 17:27

Bước sang tháng 9 âm lịch này, những con giáp tranh thủ nắm bắt để nhận 1 được 10.

Tuổi Tý

Bước vào những tháng cuối năm 2022, tuổi Tý nhất định sẽ thăng hoa viên mãn về sự nghiệp và tài vận. Thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Tý sẽ tìm được cơ hội đổi đời, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, thành tựu có được đủ sống đến vài năm sau. 

Trời sinh tuổi Tý là những người tài giỏi, thông minh, sống độc lập và không thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Trong số những con giáp, tuổi Tý là người biết nhìn xa trông rộng, luôn kiên trì, cố gắng mọi lúc mọi nơi với hy vọng sẽ đạt được thành tựu to lớn. Người tuổi Tý không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn có khả năng quản lý tài chính khá tốt, họ không bao giờ phó mặc cho số phận và không ngừng thay đổi để bảo toàn cuộc sống đầy đủ của mình.

Tử vi học có nói, từ giờ đến cuối năm, cuộc sống tuổi Tý sẽ có những bước chuyển biến tích cực bất ngờ. Cụ thể, từ cuối tháng 9 âm lịch này trở đi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn. Tuổi Tý có thể ngộ nhận cơ hội là vấn đề khó khăn, nhưng chỉ cần nỗ lực vượt qua thì đó chính là cơ hội vàng để họ thăng hoa vào cuối năm. Ngoài ra, thời gian tới, tuổi Tý sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, qua năm sau sẽ đầy đủ viên mãn, có cơ hội đổi đời. 

Tuổi Dần

Nếu như trong giai đoạn giữa năm, Ngọ là 1 trong số những con giáp gặp may mắn nhất, thì danh hiệu này sẽ được nhường lại cho Dần vào những tháng cuối năm. Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay người tuổi Dần dính họa tiểu nhân, thường xuyên gặp phiền phức vào những tháng giữa năm. 

Thế nhưng, càng về cuối năm, những vận xui của người tuổi Dần cũng dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn thuận lợi trong cuộc sống của họ. Đặc biệt, Dần chính là con giáp được cho là gặp vận đỏ đến tận những ngày cuối cùng của năm. 

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Tử vi học có nói, từ cuối tháng 9 âm trở đi, tuổi Dần hầu như làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ, tiền tài chảy vào túi như nước, cuộc sống ngày càng viên mãn, sung túc khiến người khác phải ghen tị.

Tuổi Mão

Những tháng cuối năm 2022 này là giai đoạn thăng hoa vượt trội của tuổi Mão mà đến họ cũng sẽ không thể ngờ. Thời gian qua tuổi Mão đã thông suốt và tự mình vượt qua mọi khó khăn trắc trở, và sắp tới cũng chính là lúc họ sẽ tìm được hướng đi tuyệt vời, làm việc gì cũng dễ dàng thăng hoa viên mãn. 

Trời sinh tuổi Mão là những người sống hiền lành, sống tình cảm, luôn dĩ hòa vi quý và không quá quan trọng vật chất. Tuy vậy nhưng người tuổi Mão lại mưu cầu một cuộc sống bình yên đủ đầy bên người thân, nên họ không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm được cơ hội đổi đời. Người tuổi Mão vốn có nhiều quý nhân bên cạnh giúp đỡ, bất kể họ làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, nếu có khó khăn cũng chỉ là nhất thời.

Tử vi học có nói, từ giờ trở đi, cuộc sống tuổi Mão sẽ có chuyển biến tích cực. Đặc biệt từ cuối tháng 9 âm lịch này trở đi, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều hanh thông. Trước khi bước qua năm 2023, tuổi Mão chuẩn bị tinh thần gặp hỷ sự, cuộc sống những năm sau không phải quá lo lắng về cơm áo gạo tiền vì phúc lành luôn ở bên cạnh bạn, chỉ cần sống tốt thì mọi thứ tốt đẹp sẽ tự nhiên đến, thậm chí giàu có viên mãn không ai sánh bằng. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

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