Cuối tháng 9: 3 con giáp trở thành ông hoàng tài chính, bà hoàng tài sản, của cải tăng liên tục theo cấp số nhân không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 20:43

Tử vi dự báo rằng cuối tháng 9 Dương lịch này, những người thuộc 3 tuổi sau sẽ có cơ hội phát triển, kiếm được nhiều tiền hơn, mở ra chuỗi ngày sống trong sung túc

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, những ngày còn lại của tháng 9 là khoảng thời gian con giáp này vượng đường tài lộc. Được lộc trời ban, tuổi Thân may mắn hơn trong vận trình, dễ gặp nhiều chuyện thuận lợi nếu làm các công việc liên quan đến tiền bạc tài chính. Bản mệnh có thể tìm thấy những cơ hội kiếm tiền khiến người khác phải bất ngờ.

Thời điểm này tuổi Thân gặp được quý nhân, lại được Thần Tài bao bọc, gặp may mắn mọi đường. Người tuổi Thân khi gặp được cơ hội sẽ giống như cá gặp nước. Về mặt công danh, tài vận trong thời gian tăng mạnh, vượt qua cả kỳ vọng. Ngoài khoản thu nhập tự kiếm, Thân còn được thừa kế tài sản hoặc tặng quà giá trị.

Cuối tháng 9: 3 con giáp trở thành ông hoàng tài chính, bà hoàng tài sản, của cải tăng liên tục theo cấp số nhân không ngừng - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, những ngày còn lại của tháng 9 là khoảng thời gian con giáp này vượng đường tài lộc. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi có năng lực lại rất ham học hỏi. Tuy nhiên, con giáp này có nhược điểm là chưa tự tin vào bản thân, hay có những suy nghĩ thiếu tích cực. Người tuổi Mùi có tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong công việc. Khi làm bất cứ việc gì, con giáp này cũng dành thời gian lắng nghe góp ý, phản hồi từ những người xung quanh. Điều này giúp tuổi Mùi luôn được mọi người tin tưởng, yêu quý.

Tuổi Mùi vượng vận quý nhân. Trong công việc hay cuộc sống, bản mệnh đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Tử vi dự báo rằng, cuối tháng 9, sự nghiệp của tuổi Mùi ngày càng thăng hoa. Bản mệnh được người tốt giúp đỡ, có thêm cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Tuổi Mùi càng ngày càng tự tin hơn để hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn.

Cuối tháng 9: 3 con giáp trở thành ông hoàng tài chính, bà hoàng tài sản, của cải tăng liên tục theo cấp số nhân không ngừng - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng, cuối tháng 9, sự nghiệp của tuổi Mùi ngày càng thăng hoa. Bản mệnh được người tốt giúp đỡ, có thêm cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của Dậu có bước đột phá trong những ngày cuối tháng 9. Một bước ngoặt mới sẽ mở ra cục diện tươi sáng trong công việc của con giáp này. Dậu sẽ mang về cho công ty một hợp đồng giá trị, thu lợi nhuận vượt mức kỳ vọng. Trong tuần đầu tháng, con giáp này có lộc công danh, dễ thăng chức tăng lương, được mọi người nể phục.

Một cuộc đàm phán với đối tác mới cũng sẽ thành công trong những ngày này. Thần may mắn sẽ đứng về phía bạn. Người tuổi Dậu nếu có công việc tay trái cũng sẽ bội thu lương thưởng. Các khoản thu nhập dồn dập khiến con giáp này vô cùng rủng rỉnh. Về tài chính, Dậu thuộc nhóm con giáp có duyên với tiền, giàu có nhất cuối tháng 9 Dương.

Cuối tháng 9: 3 con giáp trở thành ông hoàng tài chính, bà hoàng tài sản, của cải tăng liên tục theo cấp số nhân không ngừng - Ảnh 3
Sự nghiệp của Dậu có bước đột phá trong những ngày cuối tháng 9. Một bước ngoặt mới sẽ mở ra cục diện tươi sáng trong công việc của con giáp này. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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