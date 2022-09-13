Cuối tháng 8 âm lịch, 3 tuổi được ‘đại phúc hồng loan’, quý nhân ủng hộ từ phía sau, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, ‘tài lộc kéo đến ùn ùn’

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 08:22

May mắn cứ kéo đến trong những ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch giúp họ làm một được mười.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê bản tính lương thiện, chân thành, biết cư xử trên dưới trước sau. Mùi là người thích có không gian riêng để có thể tùy ý bận rộn với công việc của riêng mình.

Tài lộc của tuổi Mùi sẽ có bước chuyển biến tốt đẹp từ cuối tháng 8 âm lịch trở đi. Đây là thời gian tài lộc ghé tận nhà thăm bạn và ghé thăm liên tục. Từ cuối tháng 8 âm lịch, con giáp này đã rủng rỉnh tiền tiêu, đón nhận nhiều điều may mắn.

Ngoài ra, tuổi Mùi sẽ có những bất ngờ lớn trong công việc, họ sẽ trở thành tâm điểm chú ý của các cấp lãnh đạo trong thời gian tới theo chiều hướng tốt.

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 tuổi được ‘đại phúc hồng loan’, quý nhân ủng hộ từ phía sau, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, ‘tài lộc kéo đến ùn ùn’ - Ảnh 1
Từ cuối tháng 8 âm lịch, con giáp này đã rủng rỉnh tiền tiêu, đón nhận nhiều điều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Đứng đầu trong danh sách này chính là những người tuổi Dần. Từ cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Dần có thể vượt qua những giới hạn của bản thân để đạt thành quả tốt nhất.

Thời gian từ cuối tháng 8 âm lịch, con giáp được cát tinh chiếu rọi. Năng lực làm việc và khả năng lãnh đạo tuyệt vời của tuổi Dần đã được cấp trên công nhận. Việc con giáp thăng chức chỉ còn là ngày một ngày hai.

Thời điểm này, Dần cũng gặp may mắn về tình cảm, tìm được tình yêu đích thực trong đời, từ đó tình duyên và sự nghiệp đều vượng phát. Với ý chí mạnh mẽ luôn tiến về phía trước, những người thuộc tuổi Dần chắc chắn sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc sống.

 

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất sống rất thực tế. Cuộc đời họ không theo đuổi sự giàu sang, quyền lực mà chỉ cầu được bình an, hạnh phúc bên người thân trong gia đình. Họ sẵn sàng làm việc chăm chỉ, không ngại gian khổ, luôn cống hiến với thái độ sự nỗ lực, thái độ nghiêm túc nhất và sống hết mình. Có thể nói, người tuổi Tuất có quan niệm khá truyền thống.

Theo tử vi, người tuổi này rất coi trọng tình cảm. Với họ, người thân trong gia đình luôn giữ vị trí quan trọng, không điều gì có thể đánh đổi được. Họ thà hy sinh, nhận thiệt thòi về bản thân mình, miễn sao được chứng kiến người mình yêu thương sống đủ đầy, hạnh phúc.

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, theo tử vi người tuổi Tuất sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Lòng tốt của họ được nhiều người biết đến và muốn giúp đỡ con giáp này ngày càng phát triển.

(*) Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi tuất

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