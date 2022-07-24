Cuối tháng 7, con giáp may mắn gọi tên Tuất, Mão, Thân, hỷ vận ập đến, lộc nhiều vô số kể, tiền bạc chảy vào nhà không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 18:28

Là con giáp may mắn cuối tháng 7, bạn sẽ gặp được nhiều cơ hội hiếm người có được. Đây chính là cơ hội để bạn bứt phá, gặt hái thành công.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Nhờ thế nên tuổi Tuất được bề trên thương yêu, quý nhân chiều chuộng.

Tử vi chỉ rõ trong cuối tháng này tuổi Tuất có cơ hội gặp được quý nhân, người này mở ra cơ hội làm ăn cho bạn. Trong thời gian này chỉ cần tuổi Tuất cố gắng hoàn thành, nguồn tài chính của bạn lên cao ngất ngưởng, gấp bội tiền trong năm. Tuy nhiên, những người tuổi Tuất vẫn phải cố gắng hết mình, dù gặp may mắn đến với mình khiến bạn có những bước tiến mới vượt bậc trong công việc.

Tình cảm của bản mệnh không có nhiều biến động vào thời điểm này. Tuy nhiên, vẫn cần phải thận trọng với những mối quan hệ khác giới. Không nên vì chút yếu lòng mà trao gửi yêu thương nhầm chỗ, để kẻ xấu lợi dụng gây tổn thương.

Cuối tháng 7, con giáp may mắn gọi tên Tuất, Mão, Thân, hỷ vận ập đến, lộc nhiều vô số kể, tiền bạc chảy vào nhà không ngừng - Ảnh 1
Tử vi chỉ rõ trong cuối tháng này tuổi Tuất có cơ hội gặp được quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão rất điềm đạm, ít nói và rất đáng tin cậy. Dù họ kinh doanh ngành nghề gì thì đều có sự phát triển tốt. Họ không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn nhiều người. Cuối tháng 7, họ đã bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát. Họ hoàn toàn có thể chịu được áp lực của thực tại, cuộc sống ngày càng phong phú, gia đình ngày càng viên mãn, mọi thứ ngày càng tốt đẹp.

Thành công đối với người Mão được gây dựng bằng sự nỗ lực nên dù có gặp một vài trục trặc nhỏ thì con giáp này vẫn giải quyết một cách nhanh gọn và chính xác.

Người tuổi Mão thông minh, chín chắn, làm việc có kế hoạch nên cấp trên hết sức hài lòng vì thành quả bạn mang lại cho công ty. Bạn được sếp khen ngợi, có ý định tăng lương, thăng chức cho bạn. Tin vui chính là khoản tiền thưởng nóng giá trị vật chất không quá nhiều nhưng lại là nguồn động viên vô cùng lớn. Nếu bạn làm tốt thì ngày thăng chức đến rồi đó.

Cuối tháng 7, con giáp may mắn gọi tên Tuất, Mão, Thân, hỷ vận ập đến, lộc nhiều vô số kể, tiền bạc chảy vào nhà không ngừng - Ảnh 2
Cuối tháng 7, Mão đã bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tình hình tài chính của bản mệnh cũng khởi sắc rõ rệt. Với người làm đầu tư, kinh doanh, quý nhân sẽ chỉ lối dẫn đường cho bạn, để bạn tốn ít thời gian và công sức hơn người khác mà số tiền thu về vẫn chẳng thua kém bất cứ ai.

 

Đối với người làm công ăn lương, thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của bạn đều dồi dào, bạn biết cách cân đối thời gian nên công việc chính hoàn thành tốt và vẫn có thời gian làm thêm.

 

Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn cuối tháng này không bao giờ ngại bộc lộ tình cảm của mình với người mình thầm mến. Bạn thể hiện tình yêu của mình qua từng cử chỉ nhỏ nhất, vì thế, cho dù đối phương có lạnh nhạt hay sắt đá đến mấy thì cũng phải rung động thôi.

Cuối tháng 7, con giáp may mắn gọi tên Tuất, Mão, Thân, hỷ vận ập đến, lộc nhiều vô số kể, tiền bạc chảy vào nhà không ngừng - Ảnh 3
Thời điểm này, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ của Thân đều dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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