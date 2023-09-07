Cuối tháng 7 âm lịch hưởng lộc trời ban, đầu tháng 8 muôn vàn điều tốt, 3 con giáp cả tiền tài và sự nghiệp đều rộng mở

Tử vi chỉ rõ, 3 con giáp này lấy rổ hứng lộc trời ban, mọi sự điều như ý, đến cả bạn cũng không ngờ!

Tuổi Tuất Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ hết sức huy hoàng với những thành tựu đáng nhớ. Nhờ được hồng phúc tề thiên, khí vận tràn về mà con giáp may mắn này làm ăn ngày càng dễ dàng, hưng thịnh. Đặc biệt là những người làm công nhân viên chức sẽ được thăng lên các vị trí cao hơn trong công ty. Những khoản thu nhập hàng tháng dần được cải thiện, giúp chủ mệnh có thể tích lũy tiền bạc mà đầu tư vào bản thân hoặc các dự tính trong tương lai. Đây cũng chính là thời điểm hoàn hảo để người tuổi Tuất có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống. Trong một vài trường hợp, Tuất sẽ từ giã nơi làm việc cũ, vốn dĩ đã chứa đựng quá nhiều áp lực, chèn ép, mà đến với một môi trường mới năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Nếu tận tâm cố gắng, con giáp này sẽ được phát triển hết khả năng của mình, cũng như có được những thành công xứng đáng trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài ghé thăm, may mắn tề tựu, khí vận đầy nhà. Sự nghiệp của con giáp này cũng theo đó mà vượng phát, đạt được những thành công đáng nhớ trong đời. Không những vậy, Thìn còn nhận về các khoản tiền lớn từ những lần đại thắng trong công việc, giúp con giáp này chi tiêu thả ga không cần nhìn giá. Đặc biệt, nếu Thìn hành thiện tích đức thì quý nhận ắt sẽ xuất hiện mà trả ơn trong thời gian này. Người tuổi Thìn sẽ căng tràn may mắn, phúc khí hanh thông, kéo theo đó là bước đường sự nghiệp cũng sẽ có những thành tựu đáng nhớ. Khoảng thời gian này, Thìn như được Thần Tài dắt tay, vẽ đường mở lối nên con giáp may mắn này cứ làm việc gì thì việc đó suôn sẻ. Đặc biệt, những người kinh doanh tuổi Thìn trong ngày này vượng phát hơn nữa, bao nhiêu hàng hóa chất đống trong kho nay sẽ bán sạch, tiền bạc cứ thế ùa về không ngớt.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tử vi dự đoán, cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 âm lịch sẽ là thời điểm mà vận mệnh của Ngọ tỏa ánh hào quang, may mắn tề tựu. Ngọ như nhận được năng lượng sống tích cực từ ơn trên mà làm việc ngày càng năng nổ hơn, bao nhiêu khó khăn cản đường con giáp này cũng coi bằng nhẹ và dễ dàng vượt qua. Với khí thế hừng hực thế này thì Ngọ sẽ băng băng tiến bước và đến gần hơn với những thành công đáng nhớ trong đời. Phúc Tinh chiếu mệnh mà thời vượng phát nhất trong sự nghiệp quá đỗi êm đềm của con giáp tuổi Ngọ đã đến. Nếu chủ mệnh không muốn sống an phận mà biết quyết chí làm giàu thì nên tận dụng giai đoạn này để đầu tư phát triển, mở rộng kinh doanh. Chắc rằng chỉ trong một thời gian ngắn, thành công sẽ nối tiếp nhau mà tìm đến với Ngọ liên tục. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Liên tiếp 3 ngày cuối tuần (18/8 - 20/8): Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước Dưới đây là những con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần nghênh đón Thần Tài mang lộc lớn đến tận nhà, gửi tiết kiệm mỏi tay không lo thiếu hụt trong 3 ngày cuối tuần này.

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