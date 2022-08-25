Cuối tháng 7 âm lịch, con giáp nào cần cẩn thận điềm xui, con giáp nào tha hồ bung xõa?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 21:55

Tháng 7 âm lịch luôn mang đến nhiều bất ngờ cho những con giáp nhưng một vài người thì cần nên cẩn trọng, một vài người thì may mắn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết trong nững ngày cuối tháng 7 âm lịch những người tuổi Dậu rất điềm đạm, ít nói và rất đáng tin cậy. Độ tin cậy của họ thể hiện ở nhiều khía cạnh. Điểm rõ nhất là họ có thể chịu trách nhiệm với những người xung quanh. Những người tuổi Dậu tính tình vốn hiền lành không bon chen với đời nên rất được bạn bè đồng nghiệp yêu mến.

Tử vi trong cuối tháng 7 âm này với người tuổi Dậu dù họ kinh doanh ngành nghề gì thì đều có sự phát triển tốt. Họ không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn nhiều người. Tháng 7 âm lịch thường bị coi là tháng cô hồn nhưng năm nay họ đã bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết những người tuổi Hợi sẽ có vận trình vô cùng may mắn trong những ngày cuối tháng 7 âm lịch này sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Cuối tháng 7 âm lịch, con giáp nào cần cẩn thận điềm xui, con giáp nào tha hồ bung xõa? - Ảnh 1
Trong tháng này tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà người tuổi Hợi còn sẽ gặp được nhiều may mắn, về tình duyên. Vì vậy, nếu bạn còn độc thân thì hãy tận dụng thời gian này tìm kiếm chân ái của đời mình nhé!

Tuổi Dần

Tháng 7 âm lịch, Tuổi Dần đương đầu không ít khó khăn trong sự nghiệp. Đặc biệt những ngày cuối tháng 7 âm, tuổi Dần không nên đầu tư kinh doanh lớn, hay mở rộng kinh doanh kẻo gặp nhiều bất trắc.

Bạn nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí. Tháng 7 âm lịch người tuổi Dần có xu hướng mua sắm tùy hứng, không có kế hoạch. Việc này rất tốt để tránh cho việc bạn đột ngột chi một khoản lớn, gây khó khăn cho tình hình tài chính của mình trong ngắn hạn.

Đặc biệt tháng này tuổi Dần năm 2022 phạm trực Thái Tuế, ảnh hưởng đến tài chính, quý bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những quyết định quan trọng về tài chính kẻo gặp họa phá tài, mất một khoản lớn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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