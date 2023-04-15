Cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp có Tam Cục che chở, tay không làm nên sự nghiệp, tài lộc xoay vần, chính thức hết khổ, vượt nghịch cảnh tạo đống gia tài đồ sộ

Tâm linh - Tử vi 15/04/2023 16:41

Tử vi tháng 4 cho thấy 3 tuổi này được Trời thương, Phật độ, quý nhân giúp sức nên mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ.

Tuổi Ngọ 

Ngọ vô cùng nổi trội trong đường sự nghiệp, học tập vì có Thiên Đức nâng đỡ, phải nói rằng con giáp này có phước phần rất lớn nên mới có thể tốt số đến vậy.

 

Mặc cho bao kẻ ghen ăn tức ở nhưng đương số vẫn phát triển đều đều, càng bị chê bạn càng may mắn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mạnh dạn hiện thực hóa những dự định của mình, trời cao có mắt, người sống có phúc thì sẽ có phần.

 

Đầu tuần tài lộc khá dồi dào, con giáp này bán đắt hàng, dễ kiếm được mối hàng tốt, dễ ký được hợp đồng. Ai muốn mua nhà, mua xe thì nên mua trong tuần này, chọn ngày tốt mà mua vì tuần này bạn cực kỳ lộc lá, dễ kiếm được tài sản tốt.

 

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn và nửa kia đang có dấu hiệu đi lên và càng ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên bạn cũng nên tiết chế cái tôi của mình khi nói chuyện với bạn bè, cha mẹ, không phải lúc nào bạn cũng đúng, người càng khiêm tốn thì càng được nể.

Cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp có Tam Cục che chở, tay không làm nên sự nghiệp, tài lộc xoay vần, chính thức hết khổ, vượt nghịch cảnh tạo đống gia tài đồ sộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được Thực Thần độ mệnh nên đón những cơ may tài lộc hiếm có. Bản mệnh rất nhạy bén với những thay đổi của thị trường, lại có đầu óc nhanh kinh doanh nên chuyện buôn bán làm ăn thu được nguồn lợi nhuận không nhỏ. 

Công danh sự nghiệp cũng đạt được những bước tiến quan trọng. Những cố gắng và nỗ lực của bạn cuối cùng cũng đã được chú ý đến. Đây là cơ hội để bản mệnh thể hiện cho mọi người thấy năng lực thực sự của mình, rằng bạn thành công không chỉ dựa vào may mắn. 

Hỏa sinh Thổ giúp con giáp này đón một ngày vận tình duyên khởi sắc. Tình cảm đôi lứa gắn kết mặn nồng nên lúc nào bạn cũng thấy tinh thần phơi phới, tâm trạng vui vẻ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu không thay đổi thì ngày cả hai về chung một nhà không còn xa.

Cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp có Tam Cục che chở, tay không làm nên sự nghiệp, tài lộc xoay vần, chính thức hết khổ, vượt nghịch cảnh tạo đống gia tài đồ sộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đôi lúc chọn từ bỏ cái cũ để cái mới được thực hiện hóa tốt hơn. 

Công việc: Người tuổi Hợi có việc công tác xa nhà, đối tác mến mộ. 

Tình duyên: Tình cảm nếu bị lừa dối quá nhiều cần suy nghĩ lựa chọn nên giữ hay nên dừng. 

Tài lộc: Tiền tài thất thoát nhiều, hôm nay tốn tiền chiêu đãi đối tác. 

Sức khỏe: Bản thân không khỏe không nên lao lực quá sức. 

Cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp có Tam Cục che chở, tay không làm nên sự nghiệp, tài lộc xoay vần, chính thức hết khổ, vượt nghịch cảnh tạo đống gia tài đồ sộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Đúng 16h chiều mai (16/4/2023): 3 con giáp được Lục Hợp tác động, dìu dắt 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cải mệnh đổi đời, chọn đâu trúng đó

Đúng 16h chiều mai (16/4/2023): 3 con giáp được Lục Hợp tác động, dìu dắt 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cải mệnh đổi đời, chọn đâu trúng đó

Tử vi tháng tư cho thấy những con giáp này được Thần Tài phù hộ, vận đỏ như son, đón nhận nhiều may mắn tài lộc bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc