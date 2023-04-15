Cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp có Tam Cục che chở, tay không làm nên sự nghiệp, tài lộc xoay vần, chính thức hết khổ, vượt nghịch cảnh tạo đống gia tài đồ sộ

Ngọ vô cùng nổi trội trong đường sự nghiệp, học tập vì có Thiên Đức nâng đỡ, phải nói rằng con giáp này có phước phần rất lớn nên mới có thể tốt số đến vậy.

Mặc cho bao kẻ ghen ăn tức ở nhưng đương số vẫn phát triển đều đều, càng bị chê bạn càng may mắn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mạnh dạn hiện thực hóa những dự định của mình, trời cao có mắt, người sống có phúc thì sẽ có phần.

Đầu tuần tài lộc khá dồi dào, con giáp này bán đắt hàng, dễ kiếm được mối hàng tốt, dễ ký được hợp đồng. Ai muốn mua nhà, mua xe thì nên mua trong tuần này, chọn ngày tốt mà mua vì tuần này bạn cực kỳ lộc lá, dễ kiếm được tài sản tốt.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn và nửa kia đang có dấu hiệu đi lên và càng ngày càng sâu sắc hơn. Tuy nhiên bạn cũng nên tiết chế cái tôi của mình khi nói chuyện với bạn bè, cha mẹ, không phải lúc nào bạn cũng đúng, người càng khiêm tốn thì càng được nể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được Thực Thần độ mệnh nên đón những cơ may tài lộc hiếm có. Bản mệnh rất nhạy bén với những thay đổi của thị trường, lại có đầu óc nhanh kinh doanh nên chuyện buôn bán làm ăn thu được nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Công danh sự nghiệp cũng đạt được những bước tiến quan trọng. Những cố gắng và nỗ lực của bạn cuối cùng cũng đã được chú ý đến. Đây là cơ hội để bản mệnh thể hiện cho mọi người thấy năng lực thực sự của mình, rằng bạn thành công không chỉ dựa vào may mắn.

Hỏa sinh Thổ giúp con giáp này đón một ngày vận tình duyên khởi sắc. Tình cảm đôi lứa gắn kết mặn nồng nên lúc nào bạn cũng thấy tinh thần phơi phới, tâm trạng vui vẻ giúp bạn làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu không thay đổi thì ngày cả hai về chung một nhà không còn xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi vui hôm nay ngày 16/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi đôi lúc chọn từ bỏ cái cũ để cái mới được thực hiện hóa tốt hơn.

Công việc: Người tuổi Hợi có việc công tác xa nhà, đối tác mến mộ.

Tình duyên: Tình cảm nếu bị lừa dối quá nhiều cần suy nghĩ lựa chọn nên giữ hay nên dừng.

Tài lộc: Tiền tài thất thoát nhiều, hôm nay tốn tiền chiêu đãi đối tác.

Sức khỏe: Bản thân không khỏe không nên lao lực quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm