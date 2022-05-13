Cuối tháng 4 âm lịch, top 3 con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc khởi sắc, phát tài trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 09:26

3 con giáp trong thời gian tới sẽ có nhiều khởi sắc, rất đáng mong chờ, những điều may lần lượt kéo đến, sự nghiệp ngày càng đi lên.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Sửu là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp.

Tử vi cuối tháng 4 âm lịch tới cho biết, đây là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Sửu. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Sửu phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Cuối tháng 4 âm lịch, top 3 con giáp gặp thời đổi vận, tài lộc khởi sắc, phát tài trong nháy mắt - Ảnh 1
Tử vi cuối tháng 4 âm lịch tới cho biết, đây là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Sửu.. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Dù bất kể đàn ông hay phụ nữ thì con giáp tuổi Dậu đều rất thông minh, cá tính, sống độc lập và thích tự chủ. Chính tính cách này khiến con giáp tuổi Dậu luôn chủ động nắm bắt cơ hội và tự mình làm nên của cải chứ không tin vào những thứ từ trên trời rơi xuống. Ý chí cầu tiến khiến cho bạn nhanh chóng thăng tiến, phát triển sự nghiệp mạnh mẽ. Trong cuối tháng 4 âm lịch, tài lộc của con giáp tuổi Dậu vô cùng vượng vận khi những điều tốt đẹp lần lượt kéo đến, sự nghiệp ngày càng đi lên.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, ngay trong cuối tháng 4 âm lịch, tuổi Thìn đã gặp thời đổi vận nhờ quý nhân phương xa tương trợ nhiệt tình. Công việc của con giáp này có nhiều đổi mới tích cực, bạn chẳng những không cảm thấy nhàm chán mà còn hào hứng với các kế hoạch mới do cấp trên yêu cầu. Đây là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, tỏa sáng trong công ty, vươn lên trở thành một nhân viên xuất sắc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Những người nếu đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh có khả năng sẽ trúng lớn, dễ đạt được thành công nếu thay đổi trong tháng 1 lộc lá này.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 10 ngày tới (11/5 - 20/5), thời vận khai mở, quý nhân phù trợ, 3 con giáp sự nghiệp tài vận đắc hỷ, may mắn ngập tràn, cuộc sống ấm no, sung túc mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới (11/5 - 20/5), thời vận khai mở, quý nhân phù trợ, 3 con giáp sự nghiệp tài vận đắc hỷ, may mắn ngập tràn, cuộc sống ấm no, sung túc mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp, cuộc sống sắp tới sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp đến tài vận đều có nhiều hỷ sự.

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