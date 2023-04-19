Cuối tháng 4/2023: Những con giáp này thăng quan tiến chức, thành công mỹ mãn, phúc đức đủ đầy, trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 19:50

Bước sang cuối tháng 4, những tuổi may mắn gặt hái thành công mỹ mãn trên phương diện sự nghiệp, nhanh chóng thăng quan tiến chức.

Tuổi Tý

Bước sang cuối tháng 4, tuổi Tý không phải lo lắng quá nhiều về công việc, mọi việc làm đều thuận buồm xuôi gió. Những dự án bạn nhận được trước đó nhanh chóng được bạn xử lí gọn gàng, trọn vẹn. Không những vậy, nhờ sự xuất hiện của quý nhân phù trợ nên mọi quyết định đều được bạn đưa ra sáng tạo, độc đáo. Họ cũng chính là những người sẵn sàng nâng đỡ cho bạn trong thời gian sắp tới. 

Chuyện làm ăn tiến triển nhanh chóng trong tuần mới, bạn trở nên niềm nở chân thành mà dễ dàng chinh phục được cảm tình của khách hàng, để lại ấn tượng tốt sẽ giữ chân được khách hàng cho những lần mua hàng sắp tới. 

Cuối tháng 4/2023: Những con giáp này thăng quan tiến chức, thành công mỹ mãn, phúc đức đủ đầy, trúng số độc đắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang cuối tháng 4, người tuổi Hợi không cần phải lo lắng gì về phương diện công việc khi bạn được Kiếp Tài chở che, bằng những kinh nghiệm sâu sắc, dày dặn cùng sự chỉn chu khi làm việc. Mọi công việc đều được bạn xử lí gọn gàng, cấp trên vô cùng hài lòng. 

Nhờ xây dựng được cả những mối quan hệ tốt đẹp nên bạn thường xuyên nhận được sự động viên nhiệt tình đến từ mọi người xung quanh. Người làm kinh doanh nên tính đến chuyện mở rộng kinh doanh trong khoảng thời gian này. Phương diện tình cảm nở rộ, người độc thân tìm được tần sóng thích hợp với mình, bạn và họ sinh ra là dành cho nhau nên bạn đừng ngại ngùng mà không tiến tới. 

Cuối tháng 4/2023: Những con giáp này thăng quan tiến chức, thành công mỹ mãn, phúc đức đủ đầy, trúng số độc đắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bước sang cuối tháng 4, tuổi Mão dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc khi bạn dốc lòng hoàn toàn với nhiệm vụ cấp trên giao phó khiến cấp trên không ngớt lời khen ngợi. Họ đã nhắm cho bạn một vị trí phù hợp hơn với năng lực rồi đó. Với những người làm kinh doanh lại càng thuận lợi đủ đường nhờ giữ chữ tín nên được đối tác cũng như khách hàng tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hay giới thiệu thêm các mối làm ăn triển vọng, bạn sẽ thu về khoản lời lãi bất ngờ. 

Tình cảm của con giáp này thuận lợi, rất có thể đôi lứa yêu nhau đã tính đến chuyện về chung một nhà. Đừng ngại ngùng mà cho họ một tín hiệu, họ sẽ nhanh chóng đồng ý với tấm chân tình của bạn mà thôi. 

Cuối tháng 4/2023: Những con giáp này thăng quan tiến chức, thành công mỹ mãn, phúc đức đủ đầy, trúng số độc đắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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