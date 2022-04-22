Cuối tháng 3 âm lịch: Lộc chảy về như thác, 3 con giáp gánh bạc tỷ về nhà, tiền tiêu không hết, may mắn một bước lên mây

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 17:20

Thời gian cuối tháng 3 âm lịch, vận thế khởi sắc, vạn sự may mắn của 3 con giáp dưới đây đạt được nhiều điều mơ ước.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người rất trọng nghĩa khí, luôn tri ân, báo đáp người đã giúp đỡ mình, do đó con giáp này luôn có quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống. Mọi khó khăn trước mắt đều chẳng còn là gì khi quý nhân xuất hiện.

Thời gian cuối tháng 3 âm lịch, tài vận của người tuổi Tỵ khởi sắc mạnh mẽ. Con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, đi đến đâu cũng tìm kiếm được cơ hội phát tài, phát lộc nên các khoản tích lũy tăng lên không ngừng và sớm có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ.

Cuối tháng 3 âm lịch: Lộc chảy về như thác, 3 con giáp gánh bạc tỷ về nhà, tiền tiêu không hết, may mắn một bước lên mây - Ảnh 1
Thời gian cuối tháng 3 âm lịch, tài vận của người tuổi Tỵ khởi sắc mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những ai cầm tình tuổi Hợi là những người có tính cách hiền lành, nhân hậu, sống dĩ hòa nên được mọi người xung quanh cực kỳ yêu mến. Cuộc đời của người tuổi Hợi phần lớn đều có tuổi thơ cơ cực nhưng khi trưởng thành thì lại vô cùng giàu có.

Trong tử vi, cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong tuần này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người tuổi Hợi sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục.

Cuối tháng 3 âm lịch: Lộc chảy về như thác, 3 con giáp gánh bạc tỷ về nhà, tiền tiêu không hết, may mắn một bước lên mây - Ảnh 2
Trong tử vi, cuối tháng 3 âm lịch, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc do đó luôn được cấp trên cùng đồng nghiệp đánh giá cao và tin tưởng. Trong thời gian cuối tháng 3 âm lịch, người tuổi Mão sẽ giống như “hổ mọc thêm cánh”, liên tiếp đón may mắn trong sự nghiệp, tiền bạc và tình cảm.

Chuyện tình cảm thời gian trước đây xuống dốc không phanh thì trong thời gian này vô cùng khởi sắc, tình cảm lứa đối mặn nồng, hạnh phúc, đặc biệt đây là thời điểm thích hợp để tỏ tình và bộc lộ tình cảm.

Cuối tháng 3 âm lịch: Lộc chảy về như thác, 3 con giáp gánh bạc tỷ về nhà, tiền tiêu không hết, may mắn một bước lên mây - Ảnh 3
Trong thời gian cuối tháng 3 âm lịch, người tuổi Mão sẽ giống như “hổ mọc thêm cánh” - Ảnh minh họa: Internet

(*) hông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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