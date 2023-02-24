Cuối tháng 2 phát tài phát lộc, 3 con giáp mang mệnh phú quý, trở thành nam châm hút tiền, sống ngập trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 04:40

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn vào cuối tháng 2, hãy cùng xem bài viết dưới đây.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn rất kiên cường, sở hữu trí tuệ và sự khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Tỵ đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Do đó, theo tử vi dự đoán, vào cuối tháng 2, tuổi Tỵ sẽ có vận may lớn, tuy không tránh khỏi trắc trở song có mất thì có được, trời luôn ban thưởng cho những người nghiêm túc nỗ lực.

Cụ thể, những khó khăn trong giai đoạn trước đây đều sẽ được xử lý ổn thoả. Dù là công việc hay cuộc sống, mọi thứ với người tuổi Tỵ đều trở nên suôn sẻ hơn nhiều. Vận trình của con giáp này sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Cuối tháng 2 phát tài phát lộc, 3 con giáp mang mệnh phú quý, trở thành nam châm hút tiền, sống ngập trong nhung lụa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão bỗng nhận được vận may trời cho vào cuối tháng 2. Với sự xuất hiện của sao tốt Vũ Khúc chủ về tiền bạc, tài lộc và sự giàu có tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và nâng cao thu nhập.

Không chỉ vậy, Mão còn được Thần tài hỗ trợ, không những thu được phần lợi nhuận từ công việc chính mà còn gặt hái thành công từ nghề tay trái. Nói chung, cuộc sống của họ sẽ thay đổi theo chiều hướng vô cùng tích cực. Không chỉ chuyện làm ăn mà tình duyên của người tuổi Mão khoảng thời gian này cũng thăng hoa. Bạn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn.

Cuối tháng 2 phát tài phát lộc, 3 con giáp mang mệnh phú quý, trở thành nam châm hút tiền, sống ngập trong nhung lụa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng, càng bước vào thời kỳ cuối năm những người tuổi Tuất càng có cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Khoảng thời gian cuối tháng 2 cũng là cơ hội bứt phá của bạn. Bạn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty và nhận được nhiều khoản thu nhập. Trong thời gian này, con đường tình duyên của người tuổi Tuất cũng vô cùng nở rộ. Tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều tình cảm ngọt ngào và đó sẽ là động lực giúp bạn bước về phía trước.

Cuối tháng 2 phát tài phát lộc, 3 con giáp mang mệnh phú quý, trở thành nam châm hút tiền, sống ngập trong nhung lụa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 2 tài lộc 'bám chặt không thôi', đầu tháng 3 đổi đời ngoạn mục, 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, phúc lộc tràn trề

Cuối tháng 2 tài lộc 'bám chặt không thôi', đầu tháng 3 đổi đời ngoạn mục, 3 con giáp tiền tiêu mãi không hết, phúc lộc tràn trề

Vận may của 3 con giáp này sẽ ập đến vào cuối tháng 2 kéo dài đến đầu tháng 3 công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng.

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