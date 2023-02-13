Cuối tháng 2 đời đổi vận, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, lộc tài bừng sáng, tiền bạc tăng 'chóng mặt', thăng quan tiến chức dễ như ''cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 13/02/2023 14:20

Sang cuối tháng 2 dương lịch, 3 con giáp này tài vận hanh thông như ý, mọi dự định đều sẽ diễn ra suôn sẻ bất ngờ.

Tuổi Mùi

Sang cuối tháng 2 dương lịch, tuổi Mùi có cơ hội kiếm được nhiều tiền của. Nhờ Chính Tài và Thực Thần che chở, con giáp này đẩy lùi được những chướng ngại vật trên con đường phát triển. Bản mệnh thu được nhiều thành quá, túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Dù vậy, tuổi Mùi vẫn phải kiểm soát chi tiêu, không nên mua sắm tùy tiện gây lãng phía.

Cuối tháng 2 đời đổi vận, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, lộc tài bừng sáng, tiền bạc tăng 'chóng mặt', thăng quan tiến chức dễ như ''cá gặp nước' - Ảnh 1

Người tuổi Mùi đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh cần nắm bắt thời cơ thuận lợi để phất lên mạnh mỡ hơn. Dù làm chuyện gì, con giáp này cũng cần chuyên tâm, tập trung, cố gắng hết sức để đạt được thành quả tốt nhất.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng sinh ra đã mang số mệnh khác người. Họ hưởng nhiều phúc lộc, tuy thời trẻ có vất vả nhưng từ trung tuổi đổ ra cuộc sống sẽ hưởng nhiều hạnh phúc.

Cuối tháng 2 đời đổi vận, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, lộc tài bừng sáng, tiền bạc tăng 'chóng mặt', thăng quan tiến chức dễ như ''cá gặp nước' - Ảnh 2

Theo tử vi, sang cuối tháng 2 dương lịch, người tuổi Dần sẽ không thiếu vận may. Tài lộc vượng phát, may mắn ngập tràn, phúc khí luôn đồng hành, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không có kẻ tiểu nhân cản trở, đồng nghiệp giúp đỡ nhau trong công việc. Quý nhân tương trợ, có khả năng kiếm được bộn tiền.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng tuổi Ngọ là một trong những con giáp may mắn trong cuối tháng 2 dương lịch. Bản mệnh có thể dễ dàng thể hiện điểm mạnh của mình, tìm ra cơ hội tỏa sáng.

Chyện làm ăn phát triển thuận lợi. Con giáp này biết đâu là lợi thế cạnh tranh của mình nên có thể dễ dàng vượt lên các đối thủ, gây ấn tượng tốt cho đối tác hoặc khách hàng. Tiền tài của tuổi Ngọ cũng ngày một dồi dào.

Cuối tháng 2 đời đổi vận, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, lộc tài bừng sáng, tiền bạc tăng 'chóng mặt', thăng quan tiến chức dễ như ''cá gặp nước' - Ảnh 3

Về chuyện tình duyên, tuổi Ngọ khá nhạy cảm với cảm xúc của người khác vì vậy nửa kia chỉ cần có một chút thay đổi là bản mệnh sẽ nhận ra ngay. Tuổi Ngọ có thể cùng người ấy tâm sự, giải quyết các khó khăn trước mắt.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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