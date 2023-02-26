Cuối tháng 2 Dương: 3 con giáp làm ăn cẩn trọng tai ương, kinh doanh dễ hao hụt vốn, ăn nói coi chừng thị phi, gia đình xào xáo

Tâm linh - Tử vi 26/02/2023 17:30

Vào những ngày cuối tháng 2 dương lịch, hạn xui đang đến gần khiến 3 con giáp này tâm trạng bất san, làm ăn dễ bị thua lỗ.

Tuổi Tý

Vào những ngày cuối tháng 2 dương lịch, hôn nhân của người tuổi Tý có nguy cơ rơi vào ngõ cụt vì kẻ thứ 3. Kẻ này đã nhăm nhe gia đình bạn từ lâu, muốn cướp người bên cạnh bạn. Nếu không phải là người bản kĩnh thì rất khó giải quyết được những chuyện tình cảm ngoài luồng ngày. Vì thế, dù có chuyện gì đi chăng nữa bạn cần phải vững vàng, rõ ràng mọi chuyện.

Cuối tháng 2 Dương: 3 con giáp làm ăn cẩn trọng tai ương, kinh doanh dễ hao hụt vốn, ăn nói coi chừng thị phi, gia đình xào xáo - Ảnh 1

Tình yêu không ổn kéo theo sức khỏe rồi công việc cũng bị ảnh hưởng. Song bạn cũng đừng lo nghĩ quá nhiều bởi trong đời ai cũng sẽ gặp phải vận xui. Nghỉ ngơi thoải mái, tận hưởng thời gian thảnh thơi sẽ khiến bạn thấy yêu đời hơn đó.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những ngày cuối tháng 2 dương lịch, người tuổi Sửu trước hết cần chú ý bản thân. Những người tuổi Tuất trong thời gian này họ dễ gặp phải tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, nên dễ gây thất thoát tiền bạc trong thời gian tới.

Đồng thời, trong thời gian cuối tháng này cuộc sống cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công thăng tiến như mong muốn. Đặc biệt, những người tuổi Sửu nên lưu ý làm gì cũng cần đặt cái tâm nên làm trọng, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa tranh chấp kiện tụng. Người tuổi Sửu nên tích cực mở rộng các mối quan hệ xã giao, khi khó khăn còn có chỗ cậy nhờ.

Cuối tháng 2 Dương: 3 con giáp làm ăn cẩn trọng tai ương, kinh doanh dễ hao hụt vốn, ăn nói coi chừng thị phi, gia đình xào xáo - Ảnh 2

Với những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch hay giải trí gặp nhiều khó khăn. Nên những người tuổi Sửu hãy thận trọng đừng đầu tư lớn kẻo dễ bị lừa gạt, mất mát tiền bạc, xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Dần

Dần nông nổi, nóng giận, thích gì nói nấy nên thường gây thị phi khiến mọi người mệt mỏi. Bạn cần phải biết tiết chế cảm xúc của mình, không phải lúc nào cũng coi mình là trung tâm của câu chuyện là người có quyền quyết định đâu nhé. 

Cuối tháng 2 Dương: 3 con giáp làm ăn cẩn trọng tai ương, kinh doanh dễ hao hụt vốn, ăn nói coi chừng thị phi, gia đình xào xáo - Ảnh 3

Nếu có ý định đi làm ăn xa thì qua hơn 1 tháng nữa hãy nghĩ đến việc đó. Vì thời gian vào những ngày cuối tháng 2 dương lịch bạn có thể sẽ gặp phải thị phi, đi đâu cũng phải dè chừng người xung quanh móc túi, mất tiền bạc. Ra ngoài có thể sa ngã vào những cuộc vui chơi cá độ, mất tiền nên tốt nhất không để tiền mặt quá nhiều trong người.

Dự án quan trọng cần hoàn thành thì tập trung làm đi nhé, đừng cãi sếp nữa nếu không muốn hạ lương mất thưởng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tổ tiên dẫn lối làm giàu, giữa tháng 2 âm lịch 3 tuổi phất nhanh vù vù, kinh doanh hồng phát, sự nghiệp thăng hoa, tài sản tăng vùn vụt

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Tử vi may mắn cho thấy từ giữa tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này một bước thăng hạng giàu sang, nhờ chăm làm ăn nên phất nhanh đến khó tin.

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