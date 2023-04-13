Cuối tháng 2 âm lịch trời ban phúc đức, đầu tháng 3 tài lộc thăng mấy bậc, 3 con giáp liên tục đón lộc về nhà, mọi việc vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 13/04/2023 08:29

Tử vi có thấy, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống vô cùng như ý.

Tuổi Hợi

Những người thuộc con giáp lợn luôn thể hiện rất tốt trong công việc, không chỉ có chỉ số IQ cao mà còn có chỉ số EQ cao, rất đáng tin cậy trong cuộc sống và công việc. Họ lãng mạn và đam mê. Người tuổi Hợi liên tục có tài lộc khi bước sang cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 âm lịch, những nỗ lực trước đó cuối cùng cũng gặt hái được thành quả, tiền bạc chất đầy, có thể đạt được sự nghiệp đáng tự hào cho một bên và mở ra tương lai tươi sáng, huy hoàng.

Tuổi Hợi sẽ có thêm nhiều điều tốt lành trong gia đình, thường xuyên có tin vui, cuộc sống không có phiền muộn, tài lộc tăng vọt. Họ may mắn có quý nhân chống lưng, thần tài giúp đỡ, làm mọi thứ như ý, và sẽ gặp được nhiều người cao quý.

Cuối tháng 2 âm lịch trời ban phúc đức, đầu tháng 3 tài lộc thăng mấy bậc, 3 con giáp liên tục đón lộc về nhà, mọi việc vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột có bản tính bướng bỉnh bẩm sinh, không chịu buông tha cho mọi việc, sẽ làm mọi cách để đạt được mục tiêu của mình.  Vận đào hoa của họ cũng rất vượng, siêu trọng công lý và biết điều, thấu tình đạt lý, biết nghĩ cho người khác, dù gặp phải tình huống bất ngờ gì trong công việc hay cuộc sống, họ cũng tỏ ra rất điềm đạm.

Những người cầm tinh con Chuột được dự đoán cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 âm lịch, vận thế của họ tăng lên đều đặn, vận trình suôn sẻ. Cuộc sống của họ tràn đầy hy vọng, ngày một khởi sắc, quả là đáng kinh ngạc.

Cuối tháng 2 âm lịch trời ban phúc đức, đầu tháng 3 tài lộc thăng mấy bậc, 3 con giáp liên tục đón lộc về nhà, mọi việc vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người thuộc con giáp hổ có tầm nhìn chính xác, sáng suốt sâu sắc, khả năng tư duy logic mạnh mẽ và sự tháo vát, có nhiều ý tưởng ma quái mà người khác không thể nghĩ ra, và có rất nhiều cách để kiếm tiền.

Cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 âm lịch, vận thế xoay chuyển, vận thế của Dần hanh thông, Thần Tài ngự trị, vàng ròng khắp nơi, lãi lớn khó thoát, tài lộc hanh thông. Tử vi tuổi Dần bước vào giai đoạn thăng hoa, tài lộc không gì cản nổi, dù là công việc hay cuộc sống, thường xuyên được nghe tin vui, được mệnh chủ trọng dụng trong công việc, giao phó những nhiệm vụ quan trọng.  Bản mệnh Dần kiếm được nhiều tiền, hiện thực hóa lý tưởng của cuộc sống, thoát ra một thế giới, và gia đình sẽ tận hưởng hạnh phúc.

Cuối tháng 2 âm lịch trời ban phúc đức, đầu tháng 3 tài lộc thăng mấy bậc, 3 con giáp liên tục đón lộc về nhà, mọi việc vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Nhờ nhận được sự giúp đỡ của Thần Tài nên 3 con giáp này có cơ hội làm giàu ngay trong 10 ngày tiếp theo.

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