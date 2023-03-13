Cuối tháng 2 âm lịch tiền đẻ ra tiền, 3 con giáp giàu có bất ngờ, càng chăm chỉ thì càng phất lên như diều gặp gió

Trong thời gian này, những con giáp may mắn dưới đây chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy.

Tuổi Thân Tuổi Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và biết cách tận dụng thời cơ để đổi đời trong chớp mắt. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong bần hàn nhưng Thân luôn phấn đấu để có của ăn của để, sự nghiệp vinh quang. Những tháng đầu năm, Thân liên tục bị tiểu nhân ngáng đường thế nhưng bước sang cuối tháng 2 âm lịch, cuộc sống của Thân sẽ rực rỡ thăng hoa. Không chỉ phúc lộc song toàn, đầu tư đâu sinh lời đấy, tiền đẻ ra tiền, con giáp giàu sang này còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Cuối tháng 2 âm lịch, đường công danh của Ngọ nở rộ, tài chính tăng lên đều đều, cuộc đời như bước sang trang mới. Đây chính là thời gian để con giáp này hái trái ngọt trong sự nghiệp khi có cơ hội được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp công nhận tài năng. Tuổi Ngọ hãy chuẩn bị đón nhận tin vui tài lộc đổ vào nhà, mở rộng cửa đón thần tài nên những dự định của bạn ấp ủ bao lâu nay sẽ mang lại kết quả như ý. Phú quý theo chân, thần tài chiếu cố nên Ngọ càng đại phú đại quý, phất lên cực nhanh.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Sống tình cảm, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ. Càng về hậu vận con giáp tài năng này càng phất lên cực nhanh, tiền chất như núi khiến ai cũng trầm trồ. Thời gian cuối tháng 2 âm lịch mang lại cho Tuất nhiều phúc khí, tin vui về tài lộc. Tuổi Tuất được hưởng cảm giác tiền ập xuống đầu, nằm trên đống vàng. Lúc này, bạn chỉ cần thảnh thơi làm việc vẫn có tiền về ồ ạt khó ngờ. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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