Cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài sủng ái, phú quý theo chân, 3 con giáp hút cạn lộc Trời, sự nghiệp đại thắng, tiền của dư dả, giàu sang hoan hỷ, thành công đại lợi

Tâm linh - Tử vi 15/03/2023 11:59

Vào cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp sau tha hồ hốt trọn lộc của Thần Tài, cuộc sống từ đây lên hương trong phút chốc.

Tuổi Tỵ

Thời gian cuối tháng 2 âm lịch sẽ là lúc vận trình của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc hơn nhờ có nhiều cơ hội mới mở ra, quan trọng là bản mệnh có biết nắm bắt thời cơ hay không. Đây là thời điểm mà những người làm ăn có thể kiếm được một khoản thu kha khá trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, đầu tư một thu lời mười, tiền vào như nước.

Còn đối với những người làm công ăn lương, công việc sẽ có bước đột phá chẳng hạn như thăng chức, tăng lương, tăng thưởng. Không chỉ tài chính nở rộ mà tình cảm của người tuổi Tỵ cũng thăng hoa, nở rộ, đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh kết hôn. Tuy nhiên, điểm cần lưu ý là trong công việc, tuổi Tỵ nên tránh xung đột, cần phải nhớ "một điều nhịn là 9 điều lành" để tránh gây thù chuốc oán với người khác.

Cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài sủng ái, phú quý theo chân, 3 con giáp hút cạn lộc Trời, sự nghiệp đại thắng, tiền của dư dả, giàu sang hoan hỷ, thành công đại lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi, không ngừng học hỏi sáng tạo để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng và xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số những người tuổi Tý đều công thành danh toại khi còn trẻ, họ từng là mẫu hình lý tưởng của nhiều người. Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn. Cụ thể, tuổi Tý sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu vào cuối tháng 2 âm lịch.

Từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều có chuyển biến khởi sắc, gặp được một hỷ sự giúp tinh thần tuổi Tý thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo và làm được nhiều việc hơn. Đặc biệt, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ tận tay chỉ dẫn và tạo điều kiện làm giàu, giúp tuổi Tý đổi đời. Chỉ cần vững tâm nắm bắt mọi thứ thì mọi thứ sẽ viên mãn đủ đầy.

Cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài sủng ái, phú quý theo chân, 3 con giáp hút cạn lộc Trời, sự nghiệp đại thắng, tiền của dư dả, giàu sang hoan hỷ, thành công đại lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là người hiền lành, cầu tiến và không ngừng phấn đấu trong cuộc sống để xây dựng mọi thứ tốt đẹp, viên mãn. Tử vi học có nói, cuối tháng 2 âm lịch, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng, tuổi Ngọ chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự. Ngày trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ giai đoạn này, công việc bất ngờ thuận lợi suôn sẻ, những dự định kế hoạch đều được vận hành trơn tru.

Cụ thể, thời gian này được xem là đại cát đại lợi với những người tuổi Ngọ, họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, tạo điều kiện làm giàu giúp tuổi Ngọ xây dựng được cuộc sống thập toàn thập mỹ trong tương lai, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng chăm chỉ càng kiếm được nhiều tiền, kể cả khi an nhàn thì tài vận cũng tự chạy vào túi.

Cuối tháng 2 âm lịch, Thần Tài sủng ái, phú quý theo chân, 3 con giáp hút cạn lộc Trời, sự nghiệp đại thắng, tiền của dư dả, giàu sang hoan hỷ, thành công đại lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Nửa cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tận hưởng chiến thắng vẻ vang, tiền vàng ngập két, phú quý đề huề, vạn sự như mơ

Theo tử vi dự đoán, trong nửa cuối tháng 2 âm lịch sẽ có 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên. Khi đó, tình duyên sẽ đến, tài lộc sẽ thăng hoa, các bạn có thể có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

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