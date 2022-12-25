Cuối tháng 12 khổ tận cam lai, đầu tháng 1 phú quý đề huề, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền đổ xuống đầu, bùng nổ tài lộc

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 18:06

Tử vi chỉ rõ, cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, 3 con giáp này sẽ vươn lên từ đống tro tàn. Bản thân vượt qua mọi khó khăn, tai ương, thử thách. Nhờ vậy có cơ hội trở thành đại gia có số má, đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì cũng trúng đậm.

Tuổi Dậu

Theo tử vi dự đoán, từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, tuổi Dậu chính là con giáp đầu tiên có cơ hội đổi đời làm giàu. Con giáp này đã có những ngày tháng vất vả khó khăn vì bản thân phải đối diện thường xuyên với công việc có nhiều áp lực. Tuy nhiên tuổi Dậu cũng sẽ rất nhanh lấy lại được phong độ của bản thân mà thôi.

Cuối tháng 12 khổ tận cam lai, đầu tháng 1 phú quý đề huề, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền đổ xuống đầu, bùng nổ tài lộc - Ảnh 1
Theo tử vi dự đoán, từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, tuổi Dậu chính là con giáp đầu tiên có cơ hội đổi đời làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tinh thần làm việc cao mà tuổi Dậu có được cơ hội rộng mở. Bản thân con giáp này luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Đây cũng chính là lúc giúp tuổi Dậu thăng quan tiến chức. Hơn nữa còn ghi nhận công sức đóng góp cho công ty, thăng quan phát tài.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp tiếp theo vươn lên từ đống tro tàn. Họ được mọi người xung quanh đánh giá là người luôn chăm chỉ, nỗ lực, có ý chí mạnh mẽ. Từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, tuổi Sửu sẽ vượt qua mọi sóng gió, tai ương để giành được quyền lực, tiền tài.

Cuối tháng 12 khổ tận cam lai, đầu tháng 1 phú quý đề huề, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền đổ xuống đầu, bùng nổ tài lộc - Ảnh 2
Từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1, tuổi Sửu sẽ vượt qua mọi sóng gió, tai ương để giành được quyền lực, tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Đa số những người tuổi Sửu đều sẽ gặt hái được rất nhiều thành công ngay cả khi tuổi đời còn trẻ. Thời gian trước đó mặc dù tuổi Sửu trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, nhờ đó mà con giáp rút ra được cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu, lội ngược dòng trở thành người giàu có.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chính là những người có tính tình năng động, thích đi khắp mọi người để học những điều hay và lẽ phải trong cuộc sống. Bản thân tính cách tuổi Tuất luôn muốn mình trở thành người dẫn đầu. Cũng chính vì vậy họ không ngừng trong việc học tập và vươn lên.

Cuối tháng 12 khổ tận cam lai, đầu tháng 1 phú quý đề huề, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền đổ xuống đầu, bùng nổ tài lộc - Ảnh 3
Tử vi chỉ rõ, cuối tháng 12 sang đầu tháng 1, tuổi Tuất hái lộc về nhà, tiền bạc thoải mái tiêu pha mà chẳng phải lo cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi chỉ rõ, cuối tháng 12 sang đầu tháng 1, tuổi Tuất hái lộc về nhà, tiền bạc thoải mái tiêu pha mà chẳng phải lo cạn túi. Đây cũng chính là thời gian may mắn giúp tuổi Tuất tăng lương tăng bổng và được thăng quan tiến chức. Cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ ngày càng hạnh phúc, viên mãn. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 28/11 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài trao lộc, tiền bạc phủ phê, cuộc sống thuận buồm xuôi gió

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày 28/11 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài trao lộc, tiền bạc phủ phê, cuộc sống thuận buồm xuôi gió

Trong tử vi 12 con giáp, sau 16h30 ngày 28/11 âm lịch sẽ có 3 co giáp đặc biệt may mắn khi được Thần Tài giúp đỡ, tài lộc đầy nhà, tiền tiêu cả đời không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 12 tử vi đầu tháng 1 tử vi đầu năm 2023 tử vi cuối năm 2022 con giap may mab tu vi hang ngay tu vi ngay moi tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 25 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 25 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 55 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'