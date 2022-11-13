Xem ngay tử vi của 12 con giáp trong cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 để biết nên và không nên làm gì để tránh gặp điều xui, thuận lợi đón tài lộc và may mắn trong sự nghiệp và tình duyên.

Tuổi Tý Người tuổi Tý sẽ đặc biệt nhạy cảm, có xu hướng hành xử theo cảm tính, dễ nổi nóng và mất kiểm soát. Chính vì vậy cần phải giữ bình tĩnh, dùng "cái đầu lạnh" để xử lý mọi vấn đề, đặc biệt là trong tình duyên, cần cẩn trọng lời nói cũng như để tâm tới đối phương nhiều hơn. Người cô đơn sẽ khó tìm được người phù hợp trong. Dự đoán vào cuối tháng 11 kéo dài đến đầu tháng 12, công việc thuận lợi khiến tình hình tài chính của người tuổi Tý ổn định. Tuy nhiên, hãy tiếp tục nỗ lực đi, bạn sắp đạt được thành tựu lớn đó! Thời gian này đặc biệt may mắn với tuổi Tý, bạn vẫn có thể gặp điềm tốt khi xuất hành hay bắt đầu kế hoạch mới.

Dự đoán vào cuối tháng 11 kéo dài đến đầu tháng 12, công việc thuận lợi khiến tình hình tài chính của người tuổi Tý ổn định - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Tính cách quá thẳng thắn khiến bạn dễ làm mất lòng người khác. Tuy nhiên, nửa kia của bạn lại yêu sự chân thật đó nên hãy cứ là chính mình nhé. Ai còn độc thân thì cũng nên cân nhắc dần, người hơn tuổi là một lựa chọn an toàn cho bạn lúc này. Công việc của tuổi Sửu có lẽ sẽ có khởi sắc nhờ tác động khách quan vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Bạn là người nhiệt huyết, thông minh và luôn hết mình, do đó thành quả xứng đáng sẽ "ập" đến mà không hề báo trước. Đừng sung sướng quá mà quên mất việc phải luôn cố gắng để duy trì công việc ở trạng thái tốt nhất nhé.

Công việc của tuổi Sửu có lẽ sẽ có khởi sắc nhờ tác động khách quan vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Tuổi Mão có tình duyên "son" nhất trong thời gian từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Đặc biệt, người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội làm quen với những người thành công và tốt bụng. Việc của bạn là xinh đẹp và luôn mỉm cười, năng lượng tích cực sẽ khiến đối phương "đổ " bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên! Công việc của người tuổi Mão thời gian qua có nhiều trục trặc. Tuy nhiên, thời gian này, bạn có thể "tiễn" những rắc tối đó đi một cách nhẹ nhàng. Hãy cẩn trọng hơn để không còn mắc lỗi tương tự nữa nhé! Với tài chính dư dả hiện tại, tuổi Mão có thể thoải mái làm điều mình thích. Tuổi Mão có tình duyên "son" nhất trong thời gian từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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