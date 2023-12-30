Cuối tháng 11 Âm lịch ơn trên ban phước, 3 con giáp này tài vận sáng như sao, giàu bất thình lình, đón tình tới tấp

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 15:42

Cuối tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp dưới đây được dự đoán vận đỏ nối đuôi nhau vào nhà, tiền về đếm mỏi tay, cuộc sống ngày một thuận lợi.

Tuổi Dậu 

Dậu - Dậu Tự Hình nhắc nhở tuổi Dậu cần thận trọng trước mỗi hành động và quyết định của mình trong ngày này. Hung vận khá lớn, đây không phải thời điểm bạn có thể chủ quan hay hớ hênh. Những sơ hở, sai sót mà con giáp này đã tạo ra sẽ là cơ hội để những kẻ tiểu nhân lợi dụng hãm hại, gây cản trở công việc của bạn.

Chuyện tình cảm của con giáp này vẫn có nhiều xung đột và bất đồng. Tuổi Dậu và đối phương vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm để cả hai cùng cảm thấy thoải mái, chỉ đơn giản là vì còn yêu thương nên tạm thời bỏ qua cho nhau mà thôi. Vấn đề để dồn nén càng lâu sẽ càng đe dọa hạnh phúc của cả hai.

Cuối tháng 11 Âm lịch ơn trên ban phước, 3 con giáp này tài vận sáng như sao, giàu bất thình lình, đón tình tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Cuối tháng 11 Âm lịch ơn trên ban phước, 3 con giáp này tài vận sáng như sao, giàu bất thình lình, đón tình tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Thân rất hóm hỉnh, linh hoạt và sáng tạo. Họ giỏi giao tiếp, suy nghĩ nhanh và luôn biết cách nắm bắt được cơ hội.

Cuối tháng 11 Âm lịch, tính cách tháo vát, linh hoạt sẽ mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội hơn trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt ở nơi làm việc, tuổi Thân sẽ được đánh giá cao nhờ vốn hiểu biết sâu sắc và dễ dàng có cơ hội thăng chức tăng lương.

Tại nơi làm việc, người tuổi Thân nên chăm chỉ hết mình, học hỏi nhiều hơn và không ngại mạo hiểm để có thể đón nhận những trái ngọt trong năm mới 2024.

Cuối tháng 11 Âm lịch ơn trên ban phước, 3 con giáp này tài vận sáng như sao, giàu bất thình lình, đón tình tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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