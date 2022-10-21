Cuối tháng 11 âm lịch, con giáp nào vướng phải tài lộc khó gỡ?

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 15:30

Họ luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình vào hào phóng. Con giáp này đặc biệt dễ mến, hòa nhã và tốt bụng.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão biết đối nhân xử thế, giỏi giao tiếp, giữ mối quan hệ với mọi người. Họ luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình vào hào phóng. Con giáp này đặc biệt dễ mến, hòa nhã và tốt bụng. Họ trung thực, đáng tin cậy và xứng đáng trở thành bạn làm ăn uy tín.

Thời gian gần đấy, người tuổi Mão gặp không ít khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Lúc này, thay vì lo lắng, mất bình tĩnh, họ cần giữ vững tinh thần, kiên trì và từng bước vượt qua khó khăn.

Cuối tháng 11 Âm lịch, tài vận của con giáp tuổi Mão bắt đầu khởi sắc. Con giáp này nhận được cơ hội trong công việc. Đó có thể làm một dự án công việc, một việc làm thêm, một nghề tay trái hoặc một công việc thời vụ giúp kiếm thêm thu nhập.

Chớp lấy cơ hội của bản thân, người tuổi này làm đâu thắng đó, thu nhập tăng đều, cuộc sống ngày càng giàu sang, sung túc.

Tuổi Dần

Tuổi Dần hầu hết là những người có nội lực mạnh mẽ, bản lĩnh, vô cùng quyết đoán và độc lập trong cuộc sống. Chính vì thế, khi gặp bất kỳ khó khăn nào, tuổi Dần cũng luôn tự mình tìm ra cách giải quyết và từ từ vượt qua nó.

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Tuổi Dần là một trong số các con giáp gặp vận đỏ vào dịp cuối năm. Càng gần những ngày cuối cùng, vận may của họ càng tỏa sáng rực rỡ.

Tử vi học có nói, từ nửa sau tháng 11 âm, tuổi Dần sẽ dễ gặp được quý nhân, người đưa đường dẫn lối cho họ tới với thành công, giúp họ trở thành một trong số những con giáp giàu có nhất dịp cuối năm 2022.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã bộc lộ tham vọng, hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, để đạt tới thành công, con giáp này cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại.

Trải qua nhiều thăng trầm, họ ngày một trưởng thành, vững vàng trong công việc. Sau tuổi 40, con giáp này chạm tay tới thành công, đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Cuối tháng 11 Âm lịch, con giáp tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Họ mát tay kinh doanh nên đầu tư đâu, sinh lời đó. Nếu làm công ăn lương, họ cũng gặt hái được thành công.

Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán có thể thu được thành quả gấp đôi so với thời gian trước. Họ làm việc chăm chỉ và kiên trì nên sẽ đạt được thành tựu xứng đáng với nỗ lực mà mình bỏ ra.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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