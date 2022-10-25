Cuối tháng 10 phúc khí tràn trề, đầu tháng 11 hưởng trọn vinh hoa phú quý, 3 con giáp tiền bạc bội thu, ăn sung mặc sướng, may mắn gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 17:33

Thời gian cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, 3 con giáp thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền bạc bất ngờ rơi xuống, an nhàn mà hưởng lộc.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ thường có đặc điểm là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc. Đây sẽ là hạn chế lớn nhất khi gặp vòng xoáy mâu thuẫn trong công việc hay cuộc sống.

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn thì trong thời gian cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đứng đầu tài lộc, thăng quan tiến chức. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn cần tập trung nhiều tâm huyết và nỗ lực hơn để mở đường đi lên.

Cuối tháng 10 phúc khí tràn trề, đầu tháng 11 hưởng trọn vinh hoa phú quý, 3 con giáp tiền bạc bội thu, ăn sung mặc sướng, may mắn gõ cửa - Ảnh 1
Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn thì trong thời gian cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đứng đầu tài lộc, thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp đón tài lộc khởi sắc trong thời gian cuối tháng 10 sang đầu tháng 11. Giai đoạn này buộc những chú Rồng phải vững tâm trí, lập kế hoạch cụ thể, thận trọng từ lời nói đến việc làm thì mới tránh được thất bại.

Bất chấp những hung tinh cản đường, người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, chính là những quý nhân phù trợ. Bản tính con giáp này luôn nỗ lực không ngừng, khi có người nâng đỡ thêm, họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức.

Cuối tháng 10 phúc khí tràn trề, đầu tháng 11 hưởng trọn vinh hoa phú quý, 3 con giáp tiền bạc bội thu, ăn sung mặc sướng, may mắn gõ cửa - Ảnh 2
Tuổi Thìn là con giáp đón tài lộc khởi sắc trong thời gian cuối tháng 10 sang đầu tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là một con giáp giàu sang nhất từ cuối tháng 10 sang đầu tháng 11. Bạn sẽ có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, phát huy thế mạnh. Bạn luôn vận dụng tốt những cơ hội để có thể đạt được bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

Từ đó, bạn sẽ tăng cao nguồn thu nhập chính, loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Chỉ cần bạn tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình sẽ kiếm tiền rất mạnh. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Cuối tháng 10 phúc khí tràn trề, đầu tháng 11 hưởng trọn vinh hoa phú quý, 3 con giáp tiền bạc bội thu, ăn sung mặc sướng, may mắn gõ cửa - Ảnh 3
Mùi là một con giáp giàu sang nhất từ cuối tháng 10 sang đầu tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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