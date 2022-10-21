Cuối tháng 10 kéo dài đến hết tháng 11, trời hừng nắng là có tiền, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phú quý theo chân, vận đỏ rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 19:47

Dù đầu tháng có xui xẻo cỡ nào thì 3 con giáp này cũng đừng lo vì cuối tháng 10 đến hết tháng 11 sẽ không ai may mắn bằng họ hết!

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Họ lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Thời gian cuối tháng 10 kéo dài đến hết tháng 11, mơ ước của người tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều.

Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống. Đây là con giáp càng già càng hưởng phúc. Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

Cuối tháng 10 kéo dài đến hết tháng 11, trời hừng nắng là có tiền, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phú quý theo chân, vận đỏ rơi trúng đầu - Ảnh 1
Thời gian cuối tháng 10 kéo dài đến hết tháng 11, mơ ước của người tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người sinh năm Ngọ khá nhạy cảm, dễ thu hút người khác phái và rất giàu lòng nhân ái. Có đôi khi, họ mang đến cho người khác cảm giác hơi thu mình lại, tuy nhiên thực tế chỉ là họ có những nguyên tắc riêng của mình. Trong công việc, người tuổi Ngọ cực nghiêm túc và theo đuổi yêu cầu rất cao nhưng lúc đời thường, họ lại thân thiện và tương đối mềm mỏng với tất cả mọi người.

Cuối tháng 10 đến hết tháng 11, vận khí của người tuổi Ngọ cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. Đặc biệt, người tuổi Ngọ nhất định đón nhận tin vui lớn trong công việc.

Cuối tháng 10 kéo dài đến hết tháng 11, trời hừng nắng là có tiền, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phú quý theo chân, vận đỏ rơi trúng đầu - Ảnh 2
Cuối tháng 10 đến hết tháng 11, vận khí của người tuổi Ngọ cực kì thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là một trong số những con giáp chu đáo, tận tâm, làm việc siêng năng nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này không chỉ có năng lực làm việc mà còn nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ thích làm việc thiện, sống rất tình cảm và hay thương người. Người tuổi Hợi cũng kiên trì, dũng cảm, không sợ thất bại, không ngại thử thách.

Vào cuối tháng 10 kéo dài đến tháng 11, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn. Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Hợi được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập. Cần lưu ý một điều là người tuổi Hợi cần tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng hơn, có thế thì họ mới có thể "va" phải quý nhân và nhận được sự giúp đỡ từ người đó.

Cuối tháng 10 kéo dài đến hết tháng 11, trời hừng nắng là có tiền, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, phú quý theo chân, vận đỏ rơi trúng đầu - Ảnh 3
Vào cuối tháng 10 kéo dài đến tháng 11, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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