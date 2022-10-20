Cuối tháng 10 dương lịch, may mắn hiện diện khắp nơi, 3 con giáp tiền chất đầy bồ, rộng đường thăng tiến, chuyển mình rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 17:41

Tử vi dự báo, vào cuối tháng 10/2022, 3 con giáp sau đây may mắn đủ đường, làm gì cũng suôn sẻ phát đạt.

Tuổi Dần

Hầu hết những người sinh tuổi Dần đều nhanh nhạy và linh hoạt trong cuộc sống. Họ cũng được trời ban bản lĩnh kiên cường, dũng mãnh nên không bao giờ sợ khó sợ khổ. Kể cả khi với hai bàn tay trắng, họ cũng vững tâm, quyết làm giàu thay đổi vận mệnh, trở nên giàu có.

Tử vi dự báo, cuối tháng 10 này, tài vận của con giáp tuổi Dần bất ngờ tăng vọt. Dù trước đó gặp tai ương, sao hung tinh chiếu mệnh nhưng kể từ đây, tuổi Dần sẽ làm ăn vô cùng mỹ mãn. Từ sự nghiệp đến tình duyên đều thuận buồm xuôi gió, không phải lo nghĩ vì tài khoản trong ngân hàng không ngừng tăng lên. Càng về cuối năm, tuổi Dần có thể mua sắm những gì mình thích.

Cuối tháng 10 dương lịch, may mắn hiện diện khắp nơi, 3 con giáp tiền chất đầy bồ, rộng đường thăng tiến, chuyển mình rực rỡ - Ảnh 1
Tử vi dự báo, cuối tháng 10 này, tài vận của con giáp tuổi Dần bất ngờ tăng vọt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thông minh, hiền lành và kiên trì là ưu điểm của những người cầm tinh con Trâu. So với những con giáp khác, tuổi Sửu thường thành công sớm vì nỗ lực của bản thân, không ngừng cố gắng vươn lên. Thậm chí, trên đường đời có những lúc khó khăn trắc trở nhưng con giáp này không bao giờ phàn nàn, chùn bước mà ngược lại họ còn bản lĩnh hơn người. Dựa vào khả năng trời phú mà tuổi Sửu thường từ trung niên trở đi đều thành danh viên mãn.

Theo tử vi, tuổi Sửu sẽ có những bước tiến vượt bậc vào cuối tháng 10/2022. Mọi rủi ro sẽ tự nhiên “cuốn gói” ra đi, chỉ để lại điềm lành, may mắn. Chỉ cần nắm lấy cơ hội này và vững tâm, tuổi Sửu chắc chắn thành công, thăng hoa như diều gặp gió. Kể từ đây đến cuối năm, con giáp tuổi Sửu hoàn toàn có thể kiếm được nhiều của cải, phúc khí đầy nhà và tình duyên đỏ thắm.

Cuối tháng 10 dương lịch, may mắn hiện diện khắp nơi, 3 con giáp tiền chất đầy bồ, rộng đường thăng tiến, chuyển mình rực rỡ - Ảnh 2
Theo tử vi, tuổi Sửu sẽ có những bước tiến vượt bậc vào cuối tháng 10/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý hiền lành tốt bụng nên luôn có bạn tốt xung quanh. Dù ở môi trường nào họ cũng được đồng nghiệp chỉ bảo tận tâm, giúp đỡ nhiệt tình và sếp trên tin tưởng giao nhiệm vụ. Theo tử vi học, tuổi Tý sẽ có sự nghiệp thăng tiến, mọi việc suôn sẻ vào cuối tháng 10 dương lịch.

Cho dù hiện tại đang khó khăn, biến động bao nhiêu nhưng chỉ ít ngày nữa thôi, tuổi Tý cũng sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chỉ cần kiên trì cố gắng thì tuổi Tý chắc chắn sẽ gặt hái được “quả ngọt”, gặp nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Không chỉ ổn định sự nghiệp mà cuộc sống sẽ nâng lên tầm cao mới, tiền tiêu rủng rỉnh.

Cuối tháng 10 dương lịch, may mắn hiện diện khắp nơi, 3 con giáp tiền chất đầy bồ, rộng đường thăng tiến, chuyển mình rực rỡ - Ảnh 3
Theo tử vi học, tuổi Tý sẽ có sự nghiệp thăng tiến, mọi việc suôn sẻ vào cuối tháng 10 dương lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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