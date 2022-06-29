Cuối ngày mai 30/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói, kẻ trong bóng tối quấy phá, tài chính bất ổn, công danh lao dốc, tình duyên lận đận

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 02:40

Tử vi dự đoán cuối ngày mai 30/6, những con giáp này cẩn trọng lời nói, nhìn trước ngó sau, tiểu nhân gáng đường, công danh lao dốc.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mai  chỉ ra rằng, Sửu Thìn Tương Phá ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả của con giáp tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Nếu có cảm giác hồ nghi những quyết định mà mình đã đưa ra, hãy cho mình thời gian để ngồi lại, tự xem xét mọi việc và đưa ra những kết luận cho riêng bạn, trước khi có chọn lựa tiếp theo nhé.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy những việc liên quan tới tiền, nhất là khoản đầu tư không rõ ràng, bản mệnh càng phải cẩn thận. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này.

Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh khiến bạn thường xuyên mệt mỏi, thiếu tinh thần làm việc. Bạn nên nghỉ ngơi sớm và cố gắng có một giấc ngủ sâu vào hôm nay nhé.

Cuối ngày mai 30/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói, kẻ trong bóng tối quấy phá, tài chính bất ổn, công danh lao dốc, tình duyên lận đận - Ảnh 1
Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh khiến bạn thường xuyên mệt mỏi, thiếu tinh thần làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão Thìn Tương Hại khiến cho các vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với con giáp tuổi Mão ngày mai. May mắn thay, bạn có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia với bạn, hỗ trợ bạn. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bạn nghĩ

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Mão đừng trói buộc mình vừa những trách nhiệm, bổn phận ngày hôm nay, nếu bạn muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ. Hãy gạt bỏ những muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống, bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu mà thôi

Ngũ hành xung khắc dự báo có thể vấn đề liên quan tới tiền bạc khiến bản mệnh buồn phiền, stress, ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu cần, bạn nên xin sự trợ giúp từ những người xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình đi nhé.

Cuối ngày mai 30/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói, kẻ trong bóng tối quấy phá, tài chính bất ổn, công danh lao dốc, tình duyên lận đận - Ảnh 2
Ngũ hành xung khắc dự báo có thể vấn đề liên quan tới tiền bạc khiến bản mệnh buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày 30/6/2022, Thìn Thìn Tự Hình nên bạn hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại. Con giáp tuổi Thìn nên tỉnh táo nhìn nhận rằng cuộc sống của bạn chỉ tươi vui hơn khi tin tưởng vào tương lai mà thôi, những gì đã xảy ra rồi hãy cứ để chúng qua đi.

Thiên Quan dự báo công việc hiện tại có thể đem đến cho con giáp tuổi Thìn khá nhiều những căng thẳng, mỏi mệt, vậy thì tốt nhất là nên cho bản thân được nghỉ ngơi một chút. Bạn sẽ thấy rằng nhờ thế mà tinh thần bạn được xoa dịu, thay vì quá lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng có ngày hôm nay.

Thổ khí vượng dự báo bản mệnh thường có cảm giác mệt mỏi. Có thể là có quá nhiều công việc phải xử lý ngày hôm nay, liên quan đến việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng, bực dọc lên những người khác nhé, họ đâu có lỗi gì với sự bận rộn này của bạn.

Cuối ngày mai 30/6: Những con giáp này cẩn trọng lời nói, kẻ trong bóng tối quấy phá, tài chính bất ổn, công danh lao dốc, tình duyên lận đận - Ảnh 3
Tử vi hàng ngày 30/6/2022, Thìn Thìn Tự Hình nên bạn hay suy tư hơn, nhất là những hồi ức trong quá khứ lại trở về quấy rầy bạn ở hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi sau 18h ngày mai 29/6: TOP 3 con giáp gặp thời đổi vận, xui rủi biến tan, vận may tới tấp, sự nghiệp lên hương, tài chính tăng ngùn ngụt, tiêu xài dư dả, đào hoa nở rộ

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Tử vi dự đoán sau 18h ngày mai 29/6, những con giáp này gặp thời đổi vận, xui rủi tan biến, may mắn tới tấp, đi đến đâu thuận lợi, hanh thông đến đó, tình duyên trên đà tiến triển.

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