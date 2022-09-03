Cuối ngày mai 3/9: Ngũ hành tương hại ảnh hưởng 3 con giáp này, xui rủi bủa vây, bản mệnh gặp nhiều rắc rối, gia đạo có chuyện không vui

Dậu Mão Tương Xung là điềm báo tử vi cho thấy người tuổi Mão có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ ngày hôm nay. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ mà chuyện tình cảm cá nhân của bản mệnh cũng chẳng được như ý.

Bản mệnh không biết kiềm chế lời nói, khi giao tiếp với đồng nghiệp có nhiều lúc chưa tiết chế được thái độ. Cũng do nóng lòng muốn xong việc mà quá khích khiến mọi người không vui, không khí rất nặng nề. Rồi bạn lại đem cơn nóng giận đó về trút lên đầu nửa kia khiến mọi chuyện càng thêm rối tinh rối mù.

Bản mệnh nên biết kiềm chế bản thân, làm việc độc lập là điều cần thiết, nhưng nếu ở trong một nhóm thì cần phối hợp với đồng nghiệp mới có thể thành công được. Ai cũng nên bỏ bớt cái tôi của mình vì mục tiêu và lợi ích chung và không để cho bất cứ điều gì ảnh hưởng tiêu cực đến tập thể.

Bản mệnh không biết kiềm chế lời nói, khi giao tiếp với đồng nghiệp có nhiều lúc chưa tiết chế được thái độ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 3/9/2022, tuổi Mùi dễ vướng vào những phi vụ rắc rối chốn công sở. Con giáp này là không nên nóng nảy, mất bình tĩnh mà đổ thêm dầu vào lửa khiến mọi chuyện phức tạp hơn. Nếu có thể, tốt nhất hãy giữ cho mình vị thế là người đứng ngoài cuộc.

Nếu là người có chức quyền, bản mệnh dễ phải giải quyết rắc rối do cấp dưới gây ra. Hãy tìm hiểu rõ ràng tất cả mọi việc để có chế độ thưởng phạt hợp lý. Muốn tập thể đoàn kết, trước hết tuổi Mùi phải là lãnh đạo gương mẫu, hết mình và đối xử công bằng với các nhân viên.

Dù trong chuyện tình cảm thì vẫn hãy cứ là chính mình. Nếu bạn đặt tình cảm vào một ai đó nhưng không thể là bản thân và là chính mình thì bạn sẽ không bao giờ có cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Bạn làm thế chỉ để chiếm được tình cảm của người ấy thì đến cuối cùng, bạn cũng sẽ mệt mỏi và khổ sở khi sống cuộc sống không phải của mình.

Dù trong chuyện tình cảm thì vẫn hãy cứ là chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp, vận trình của người tuổi Thìn trong ngày này có phần sa sút. Có kẻ tiểu nhân đang tìm cách phá hoại tình yêu của bạn. Tình cảm gia đình bị rạn nứt khi mà các thành viên không đủ quan tâm và thấu hiểu nhau.

Lại thêm tác động của Kiếp Tài nên ngày hôm nay, công việc của người tuổi này cũng không mấy suôn sẻ. Nếu làm lãnh đạo, bản mệnh có thể nhận ra rằng cấp dưới đang có nhiều bất mãn với mình.

Hỏa – Kim xung khắc cảnh báo con giáp này cần phải để tâm hơn tới mối quan hệ tình cảm hiện tại trước khi đổ vỡ xảy đến. Thời gian này đôi bên không tìm được tiếng nói chung, hiểu lầm nối tiếp nhau chồng chất càng khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Thậm chí, cả hai có thể làm tổn thương nhau mà không hề hay biết.

Hỏa – Kim xung khắc cảnh báo con giáp này cần phải để tâm hơn tới mối quan hệ tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo