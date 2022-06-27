Cuối ngày mai 28/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này ra đường cẩn thận trước sao kẻo tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân quấy phá, tình - tiền lao dốc

Tâm linh - Tử vi 27/06/2022 02:34

Tử vi dự đoán vào cuối ngày mai 28/6, những con giáp trong danh sách này cẩn thận trước sau khi ra đường, cẩn trọng lời nói, kẻ tiểu nhân đâm sau lưng.

Tuổi Tý

Xem tử vi hàng ngày 28/6/2022, cục diện Tương Hại khiến người tuổi Tý trở nên nóng nảy và cáu kỉnh hơn hẳn thường ngày. Bạn từ chối tiếp thu ý kiến của người khác vì thường cho rằng chỉ có mình người hiểu rõ mọi việc nhất.

Thái độ làm việc chủ quan của bạn đang tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân lợi dụng đấy. Bản mệnh hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đừng để đến khi rơi vào bẫy của kẻ xấu rồi mới cảm thấy hối tiếc.

Thổ khắc Thủy còn cho thấy nhiều bất đồng đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình. Đừng tiếp tục đẩy những mâu thuẫn lên cao hơn nữa, hãy nhanh chóng tìm cách cải thiện tình hình hiện tại.

Cuối ngày mai 28/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này ra đường cẩn thận trước sao kẻo tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân quấy phá, tình - tiền lao dốc - Ảnh 1
Thổ khắc Thủy còn cho thấy nhiều bất đồng đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dưới ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, sự nghiệp của người tuổi Sửu khó có thể phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Dù có bắt tay vào những công việc quen thuộc đi nữa thì bạn cũng dễ gặp khúc mắc vì quá lơ là. 

Để tránh những sự cố đáng tiếc trong ngày mai, bạn cần tránh những hành động nông nổi, gây thêm phiền phức và tốn thời gian khắc phục của chính bản thân mình và thậm chí là cả mọi người xung quanh. 

Vận trình tình cảm có điềm rạn nứt. Ngũ hành Thổ khắc Thủy nhắc nhở người tuổi này cần phải quan tâm tới gia đình, người thân của mình hơn. Sự bận rộn có thể làm cho những người yêu nhau không còn quá nhiều thời gian dành cho gia đình.

Cuối ngày mai 28/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này ra đường cẩn thận trước sao kẻo tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân quấy phá, tình - tiền lao dốc - Ảnh 2
Vận trình tình cảm có điềm rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 28/6/2022 của 12 con giáp thấy rằng Thương Quan giáng họa, người tuổi Thìn sẽ vướng phải nhiều bế tắc trong công việc. Bạn có thể bị cấp trên chèn ép, giao cho quá nhiều công việc lặt vặt, không tạo cơ hội để phát huy được điểm mạnh của mình.

Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bản mệnh bước chậm lại và nhận ra những vấn đề tồn tại xung quanh mình. Nếu có sai sót nào xảy ra thì bạn nên dũng cảm đối diện và nhanh chóng tìm cách giải quyết, đừng đùn đẩy cho người khác.

Vận trình tình cảm gặp chút ngáng trở. Cục diện tương phá ảnh hưởng trực tiếp tới chuyện tình yêu của tuổi Dần và nửa kia. Những người yêu nhau không giữ được cảm xúc nồng nàn lúc bên nhau.

Cuối ngày mai 28/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này ra đường cẩn thận trước sao kẻo tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân quấy phá, tình - tiền lao dốc - Ảnh 3
Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để bản mệnh bước chậm lại và nhận ra những vấn đề tồn tại xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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