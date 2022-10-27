Cuối ngày mai 28/10/2022: Ngũ hành tương hại, cảnh báo 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh lao dốc, xui rủi từ đâu rơi xuống đầu

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 22:40

Cuối ngày mai, 28/10, ngũ hành tương hại cảnh báo 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định, kẻ tiểu nhân hãm hại, tình - tiền lao dốc.

Tuổi Thân

Ngày Dần Thân Tương Xung, người tuổi Thân có thể phải chịu nhiều điều tiếng do họa thị phi gây ra. Mọi thứ xuất phát từ những kẻ ganh ghét, đố kị với bản mệnh mà ra, một phần cũng là do tuổi này khá ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác, không khẳng định hay chứng minh được năng lực của bản thân qua hành động cụ thể.

Ngày mai cũng không phải là ngày may mắn cho các kế hoạch xuất hành đi xa. Bạn có thể xảy ra cãi cọ với người khác hoặc nóng nảy mà gây gổ, xô xát với nhau. Trong mọi tình huống cần bình tĩnh giải quyết để giữ an toàn cho bản thân mới là quan trọng nhất.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong Thứ 6 này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Cuối ngày mai 28/10/2022: Ngũ hành tương hại, cảnh báo 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh lao dốc, xui rủi từ đâu rơi xuống đầu - Ảnh 1
Ngày mai cũng không phải là ngày may mắn cho các kế hoạch xuất hành đi xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi phương đông ngày 28/10/2022, Kiếp Tài xuất hiện trong tử vi của người tuổi Mão có thể là dấu hiệu cảnh báo những nguy cơ thất thoát tài chính của con giáp này. Có điềm báo bạn có thể vô tình vướng vào những vấn đề liên quan đến việc tranh giành quyền lợi, trộm cướp, mâu thuẫn… dẫn đến mất tiền oan.

Thời gian này, công việc của bản mệnh không có nhiều áp lực ngoại cảnh nhưng lại có gánh nặng cho chính bản thân tạo ra. Tuổi Mão muốn mình phát triển và đạt được thành tích cao hơn nhằm cải thiện thu nhập tốt hơn, nhưng vô tình nó lại khiến con giáp này cảm thấy không thoải mái, hay căng thẳng và càng dễ mắc sai sót hơn.

Mộc khí vượng nhắc nhở con giáp này nên chú ý chăm sóc cho chức năng gan của mình. Không có gì khó khăn trong việc giữ lá gan khỏe mạnh, điều chúng ta cần làm là có lối sống lành mạnh, tránh xa các yếu tố gây hại hơn là ăn hoặc uống các món ăn hoặc thuốc thang được cho là bổ dưỡng cho gan.

Cuối ngày mai 28/10/2022: Ngũ hành tương hại, cảnh báo 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh lao dốc, xui rủi từ đâu rơi xuống đầu - Ảnh 2
Mộc khí vượng nhắc nhở con giáp này nên chú ý chăm sóc cho chức năng gan của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 28/10/2022 ngày mai, xuất hiện dấu hiệu không tốt đẹp trong sự nghiệp của tuổi Mùi. Con giáp này có thể vướng vào tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp bởi đôi bên đều giữ lý lẽ của riêng mình, không ai nhường ai.

Tuổi Mùi là người mạnh mẽ và giữ vững lập trường, song đôi khi con giáp này trở nên cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Đặc điểm này gây ra những tác động tiêu cực cho sự nghiệp của bản mệnh.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Tuổi Mùi không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Cuối ngày mai 28/10/2022: Ngũ hành tương hại, cảnh báo 3 con giáp này nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo kẻ tiểu nhân hãm hại, công danh lao dốc, xui rủi từ đâu rơi xuống đầu - Ảnh 3
Tuổi Mùi là người mạnh mẽ và giữ vững lập trường, song đôi khi con giáp này trở nên cứng đầu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 26/10/2022: Thần tiên tri cảnh báo 3 con giáp này gặp rắc rối, xua rủi bám lấy không buông, vận trình kém hanh thông, công danh không thuận lợi

Cuối ngày mai 26/10/2022: Thần tiên tri cảnh báo 3 con giáp này gặp rắc rối, xua rủi bám lấy không buông, vận trình kém hanh thông, công danh không thuận lợi

Cuối ngày mai 26/10, 3 con giáp này rắc rối bủa vây, xui rủi bám lấy, vận trình kém hanh thông, công danh lao dốc, tình duyên trên bờ tan vỡ.

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