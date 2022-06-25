Cuối ngày mai 26/6: Cục diện HUNG CÁT, những con giáp này lành ít dữ nhiều, bản mệnh gặp rắc rối, sự nghiệp lao dốc, tài chính bất ổn, tình duyên rạn nứt

Công việc của người tuổi Tị trong cuối tuần này không được khả quan cho lắm. Bản mệnh đang bị Thương Quan ngáng trở, gặp phải những rắc rối không đâu. Tuy nhiên, điều này cũng là do bản mệnh đang có nhiều mối quan tâm khác ngoài công việc, đầu óc không đủ tập trung nên lơ là với trách nhiệm của mình.

Tâm tính dễ bị kích động khiến bạn dễ đưa ra những quyết định sai lầm, nhất là trong việc đầu tư kinh doanh khi Kiếp Tài xung chiếu. Hung tinh này có thể khiến bạn mất một khoản tiền không nhỏ vì chưa tìm hiểu kỹ tình hình. Cho nên trước khi bắt tay vào một việc gì, nếu còn chưa chắc chắn, hay thử thảo luận với những người đáng tin xung quanh mình trước, có thể bạn sẽ có một hướng đi đúng đắn hơn.

Hỏa khí vượng gây ức chế tinh thần, con giáp này dễ trở nên nóng nảy mỗi khi gặp chuyện không vừa ý. Đó có thể là nguyên nhân khiến cho vận trình tình cảm của bạn gặp phải trở ngại. Đôi lứa có những khúc mắc chưa được hóa giải, mâu thuẫn theo thời gian càng ngày càng lớn.

Công việc của người tuổi Tị trong cuối tuần này không được khả quan cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tị Hợi Tương Xung khiến người tuổi Hợi khá vất vả trong ngày mai để kiểm soát tình hình. Con giáp này gặp nhiều khó khăn trong công việc, nhất là với người cần hợp tác, làm việc nhóm. Bản mệnh dễ tranh cãi với đồng nghiệp vì bất đồng quan điểm hoặc kèn cựa lẫn nhau khiến hiệu suất bị giảm sút, quá trình làm việc căng thẳng.

Lời khuyên cho con giáp này trong hôm nay là nên thận trọng với những tranh đấu về quyền lực tại nơi làm việc. Bản mệnh là người có năng lực, nhưng bạn chưa thực sự biết cách để khẳng định được năng lực của mình và giành lấy vị trí xứng đáng.

Vận xui còn đeo bám tuổi Hợi ở đường tình duyên khi Thủy – Hỏa xung khắc. Mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn khi giữa bạn và người ấy tồn tại quá nhiều quan điểm trái ngược nhưng chẳng ai chịu xuống nước nhún nhường.

Tị Hợi Tương Xung khiến người tuổi Hợi khá vất vả trong ngày mai để kiểm soát tình hình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện Tương Hại là điềm báo vận trình người tuổi Dần sa sút đáng kể trong ngày mai. Bạn có thể vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối do tiểu nhân quấy phá. Đối phương giở đủ trò, tạo thị phi khiến con giáp này sứt đầu mẻ trán tìm cách đối phó. Càng những lúc như vậy, bạn chớ vội nóng nảy, mất bình tĩnh mà khiến tình hình thêm cam go.

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra vất vả gian nan. Điềm báo họa tiểu nhân đeo bám khiến người tuổi Dần làm gì cũng bị ngáng trở. Ngoài ra, con giáp này còn trở thành trung tâm của thị phi vì không may vướng phải hiểu lầm do kẻ xấu đặt điều.

Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Ảnh hưởng của ngũ hành Kim khắc Mộc cho thấy mối quan hệ của các cặp đôi kém bình yên. Mâu thuẫn phát sinh khiến không khí gia đình lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng.

Cục diện Tương Hại là điềm báo vận trình người tuổi Dần sa sút đáng kể trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo