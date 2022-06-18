Cuối ngày mai 19/6: Cục diện Mộc khắc Hỏa, những con giáp này gia đạo gặp chuyện không vui, lành ít dữ nhiều, bản mệnh làm việc gì cũng khó khăn trắc trở

Tuất Thìn Tương Xung là điềm báo có cạnh tranh, thị phi xảy ra với người tuổi Thìn trong ngày mai. Bản mệnh có thể bị kẻ tiểu nhân quấy phá, vì ganh tị với tài năng và thành công của bạn mà buông lời gièm pha. Kẻ xấu trong bóng tối, bạn ở ngoài ánh sáng, nên hành sự phải hết sức thận trọng.

Ngũ hành Thổ vượng gây ức chế tinh thần có thể là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm hôn nhân của bản mệnh xảy ra nhiều mâu thuẫn, các cuộc tranh cãi nổ ra liên miên. Dù bạn không muốn chuyện này xảy ra nhưng chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Đôi bên không chịu nhường nhịn nhau nên càng nói lại càng mâu thuẫn, hiểu lầm cứ thế lớn dần khó hóa giải.

Thêm sự xuất hiện của Tỷ Kiên, khối lượng công việc ngày càng nhiều đòi hỏi người tuổi này cần phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết để không sót việc. Nếu không đủ kiên trì và tập trung trong thời điểm này, bạn rất dễ gây ra những sai sót đáng tiếc, không có lợi cho đường tiến thân của mình.

Tuất Thìn Tương Xung là điềm báo có cạnh tranh, thị phi xảy ra với người tuổi Thìn trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mai, vận trình của người tuổi Dậu khá bấp bênh. Mặc dù bạn vẫn chăm chỉ như thường ngày nhưng khó tránh sai sót xảy ra. Công việc phát sinh nhiều rắc rối khiến bản mệnh phải mang việc về nhà và phải lao tâm khổ tứ để giải quyết.

Tâm trạng trong ngày cũng có nhiều bất ổn, người tuổi này có thể đánh mất bình tĩnh, sẵn sàng to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì to tát. Những suy nghĩ tiêu cực có thể khiến bạn vô tình làm những việc đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bạn cần cẩn thận vì có thể sẽ có người giở trò sau lưng mình.

Ngày mai vận trình tình duyên của con giáp này sẽ phải đối diện với không ít vấn đề. Những tranh cãi mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày là điều khó tránh, tuy nhiên nếu không hóa giải kịp thời thì e rằng chúng sẽ chất chồng lên và sớm có ngày bùng nổ.

Ngày mai, vận trình của người tuổi Dậu khá bấp bênh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở người tuổi Tuất chớ nên quá mức tự tin trong ngày mai nếu không muốn gặp rắc rối. Không phủ nhận bạn có năng lực và tầm nhìn xa trông rộng nhưng lại quá ngạo mạn nên không kiểm soát thái độ, chẳng biết kiêng dè bất cứ ai dễ gây mất lòng người khác.

Những rối ren trong công việc khiến tinh thần của con giáp này bị ảnh hưởng không ít. Bạn trở nên nóng nảy và dễ gắt gỏng hơn thường ngày. Điều này dẫn đến những khúc mắc trong tình cảm đôi lứa. Việc thiếu thời gian tâm sự, chia sẻ là nguyên nhân chính khiến khoảng cách 2 bạn ngày càng xa nhau. Nếu đã biết nguyên nhân thì tìm cách hóa giải nhanh nhé.

Vận trình sức khỏe của tuổi Tuất không quá phải lo ngại. Tuy nhiên, con giáp này nên cân đối lại dinh dưỡng và bổ chức các bừa ăn điều độ. Ngoài ra, bản mệnh không nên có các tác động hay không trị bệnh ở bụng để tránh những rủi ro bất trắc có thể xảy ra.

Tỷ Kiên xuất hiện nhắc nhở người tuổi Tuất chớ nên quá mức tự tin trong ngày mai nếu không muốn gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo